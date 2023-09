Trois "jouets" de luxe proposés aux propriétaires de bateaux au Monaco Yacht Show

Le Yachting est une parfaite excuse pour s’amuser. Outre les bateaux pensés pour la navigation, les marques repoussent toujours un peu plus les limites de la créativité pour proposer des activités de plus en plus surprenantes.

Nous avons sélectionné trois items du Monaco Yacht Show qui valent la peine d’être mis en lumière.

Un e-Foil avec guidon

Développé par la marque australienne Flite, le Flitescooter est une nouveauté dans le monde du e-Foil – ces planches avec un aileron immergé qui permet littéralement de voler au-dessus de l’eau en toute simplicité. L’invention se situe au niveau du guidon, qui rend la pratique plus facile grâce à sa stabilité. "C’est une manière de rendre le e-Foil plus accessible", explique Jord Luyt, vendeur au sein de la marque.

Le principe du e-Foil est simple: vous montez sur la planche qui flotte et, grâce à une batterie, la plateforme peut accélérer jusqu’à 30/35km/h pour vous propulser entre 20 et 30cm au-dessus de l’eau. "Il suffit de monter à 20km/h pour pouvoir ‘‘foiler’’, estime Jord. C’est comme si vous skiiez sur une poudreuse bien fraîche", plaisante le spécialiste.

Conçu en fibres de carbone, le Flitescooter a une autonomie allant jusqu’à 2 heures et se recharge en un peu moins de temps. Il faudra tout de même débourser plus de 13.000 euros pour s’offrir ce petit plaisir.

Le Flitescooter, le Seabreacher et Aurora 90, un sous-marin explorateur. (Photos Flite, Y. Dk, Seamagine).

Une motomarine-requin

Il ressemblerait presque à un bateau d’un méchant digne d’un James Bond. Le Seabreacher est une motomarine biplace à moteur thermique qui navigue juste en dessous de la surface de l’eau, à environ 1,5mètre de profondeur. "Ce modèle est une base de sous-marin dont le but est de rester en surface pour pouvoir sortir de l’eau à toute vitesse", explique Nathan, qui s’occupe du stand de la marque.

Comprenez: vous pouvez prendre de la vitesse et faire des sauts hors de l’eau comme un dauphin en plus de prendre des virages très serrés. Comprenez aussi: cet engin est fait pour les sensations fortes!

Mais attention, la structure est équipée d’un snorkel – une sorte de tuba géant – qui permet d’alimenter le moteur en air. Impossible de descendre plus bas qu’un mètre et demi de profondeur sans quoi la machine s’arrête. "C’est prévu pour, rassure Nathan. On peut descendre sous l’eau et le moteur n’aura plus assez d’air pour continuer à tourner donc il va se couper et la structure va remonter toute seule en flottant après évacuation de l’eau du snorkel."

Pour avoir le plus d’hydrodynamisme possible, la marque californienne a choisi une forme proche de celle d’un requin, avec des ailerons latéraux et arrières commandés par des leviers et des pédales. Le Seabreacher peut atteindre jusqu’à 80km/h hors de l’eau et jusqu’à 30km/h sous l’eau.

Seul problème et il est de taille: il est interdit de naviguer avec en France pour des raisons de sécurité et de législation. Il faudra se rendre en Espagne ou au Maroc pour en profiter. Prévoir environ 150.000 euros pour posséder la bête. La version exposée est vendue à 80.000 euros.

Un sous-marin 5 places

Aurora 90, conçu par Seamagine, est un sous-marin pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes à son bord. Imaginé pour explorer les fonds marins, que ce soit dans le domaine de la recherche ou pour le plaisir, il peut descendre jusqu’à 500mètres de profondeur. Il se déplace comme un drone ou un hélicoptère et se dirige avec un joystick.

Mais attention, pour pouvoir piloter un tel engin, une formation bien précise est nécessaire. "Nous nous en occupons, explique Ian Sheard, ingénieur chez Seamagine. EIle dure 3 semaines sur le yacht du propriétaire, avec 5 jours de théorie. Ensuite, le pilote doit effectuer 20 plongées, dont 3 à la profondeur maximale. Enfin, la personne formée doit passer un test écrit."

Son autonomie est de 6 à 8 heures, sa vitesse maximale est de 5km/h et le prix est estimé entre 5,5 et 6,5 millions d’euros.