Star du MMA, Conor McGregor, claque 25.000 euros dans un restaurant à Cannes

Il s’entraîne dur pour un éventuel combat retour dans la cage de MMA, notamment lors de séances musclées au Fitness Park de Cannes. Mais Conor McGregor n’en mène pas moins la belle vie estivale sur la Croisette.

Voilà au moins deux étés que le combattant, star de l’UFC, amarre son yacht Lamborghini au port Canto, et roule des mécaniques en gonflant du biceps, torse nu et tatoué à son nom, ou bien en tenue bling bling de luxe.

Souvent avec le sourire et la satisfaction narcissique de se savoir toujours aussi populaire, y compris lorsqu’il s’agit de prendre la pause en compagnie des policiers de la BAC.

Mardi soir, c’est avec sa compagne Dee Devlin, (mère de ses trois enfants) que le feu follet irlandais a passé du bon temps au Luigi, (ex. La Chunga), un restaurant branché du carré d’or cannois. L’ancien gamin pauvre de Dublin, devenu l’un de sportifs les mieux payés au monde à la force de ses pieds et poings, a l’habitude de défrayer la chronique par ses frasques.

Cette fois, c’est en affichant une note de 25.000 euros, un brin provocatrice pour un repas à deux, qu’il a affolé les réseaux sociaux.

À la même table que Tyson Fury

Une note salée pour un dîner en amoureux plutôt ostentatoire, arrosée au Petrus et whisky et sans doute significative d’une entorse au régime qu’il s’est imposé. Même si l’ancien champion du monde poids plume et léger connaît aussi le prix de la sueur pour perdre des calories superflues et revenir à son poids de forme.

Quoi qu’il en soit, et en dépit de ses derniers combats perdus (en MMA comme en boxe face à Floyd Mayweather), le salaire de Connor Mc Gregor semble toujours à hauteur du "Notorious" autoproclamé. Et visiblement, l’inflation ne l’a pas mis K.O...

Cette saison, Le Luigi a également accueilli un autre boxeur vedette, le champion du monde poids lourd Tyson Fury. Mais les patrons de l’établissement ne songent pas encore à monter un ring dans la salle, car ces deux-là ne combattent pas dans la même catégorie. Sauf, peut-être, lorsqu’il s’agit de se mettre à table...