Six amis de Monaco dans la dernière ligne droite de leur ascension de l’un des plus hauts sommets du monde

En décidant de gravir l’Aconcagua, sommet argentin culminant à 6962mètres d’altitude, Nicolas, Jérémy, Benoît, Eric, Julien et Manu n’ignoraient pas qu’ils s’attaquaient à un gros morceau du milieu de l’alpinisme. Sur un terrain accidenté, ces six amis de la Principauté (*) et amoureux de la montagne ont connu leur lot d’aventures avant leur arrivée sur le toit de la Cordillère des Andes, prévue ce samedi en journée.

Ce mardi, alors qu’ils campaient à 5841mètres d’altitude, les conditions météorologiques se sont fortement dégradées avec d’importantes chutes de neige.

Le lendemain, l’équipe, réunie sous la bannière de l’association Wolf Pack Sports Team, a choisi de se séparer pour explorer deux voies et ainsi déterminer le meilleur itinéraire à emprunter pour rallier le camp 3. Face à un vent extrême et des conditions trop hostiles, la "Voie des Polonais", initialement sélectionnée au moment de préparer l’expédition, a été abandonnée au profit du chemin secondaire. Les six amis se sont ensuite retrouvés à plus de 6000mètres d’altitude pour une nuit de repos – sous la neige par 0°C – avant d’amorcer l’assaut final vers le sommet.

"On aborde tous cette expédition avec beaucoup d’humilité. On part vers l’inconnu, nous confiait, début janvier avant le départ, Nicolas Toscan. On est incapable de savoir comment notre corps réagira à de telles altitudes, au manque d’oxygène".

Un abandon pas très loin de l’arrivée

Malgré la préparation intensive durant toute l’année, l’un des leurs, Eric, a été contraint à l’abandon et à faire demi-tour. "Il a été redescendu ce vendredi à la suite d’une forte déshydratation et plus de 36 heures de migraines aiguës. Son taux d’oxygène est descendu sous les normes, témoignait, ce samedi, l’entourage des six amis. Depuis, il va mieux et se repose à Mendoza. Son taux est remonté et l’eau des poumons est partie."

Malgré ce coup dur, ses cinq équipiers n’ont pas perdu l’objectif de vue et sont partis ce samedi à 4 heures du matin, heure locale, pour douze heures d’ascension avant de planter le drapeau monégasque sur l’arête sommitale. Comme ils l’avaient fait en haut du Kilimandjaro. Et comme ils envisagent de l’accomplir pour chacun des "Seven Summits", ces sept plus hauts sommets de chaque continent.

* Ils sont résidents, salariés ou entrepreneurs monégasques