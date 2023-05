Si j’étais... le phare jumeau de Menton qui trône de nouveau en Bretagne

Qu’on pose d’emblée les choses: j’ai été couronné avant le roi Charles III. Moi, le grand Breton de Moguériec (12mètres de haut tout de même). Certes, mon installation a été retardée en raison de conditions climatiques peu amènes au mois de mars. Mais c’est un fait: je trône de nouveau sur ma jetée, avec ma coiffe, depuis le milieu du mois d’avril.

Et au port de Moguériec – dont je suis assurément le roi – j’ai bien vu des larmes, mais je n’ai entendu personne chanter God save the king pour l’occasion. Peut-être parce que ça y est, je suis enfin officiellement sauvé. Sans l’aide d’un dieu quelconque, soit dit en passant. Moi, ce sont des hommes et des femmes en chair et en os que j’ai invoqués. De belles âmes qui se souvenaient de mon histoire, et de la leur, d’une certaine manière.

Payé par les pêcheurs

Pour la faire courte, j’ai d’abord veillé sur le port de Honfleur jusqu’en 1948. J’ai connu le pointilliste Georges Seurat, qui m’a tiré le portrait. Et le pointilleux Erik Satie, qui, enfant, jouait aux billes à mon pied gymnopédiste. J’ai connu la guerre, le barbouillage en noir, les bombardements, le démontage, un confinement d’un autre temps, assorti du sentiment d’être non-essentiel… Ce n’est qu’en 1960 que j’ai rejoint la commune de Sibiril, et son joli port de Moguériec, alors spécialisé dans la langouste.

À l’initiative de marins-pêcheurs qui, éprouvés par les retours dans la nuit noire, m’ont en partie financé via la mise en place d’une taxe sur la valeur du poisson débarqué. Je suis ainsi devenu le phare à on. Le phare de tous les "on" qui m’ont amené ici et chéri.

Sur ma jetée, j’ai longtemps coulé des jours heureux. Jusqu’à ce que les autorités décrètent que j’étais trop vieux, trop rouillé, trop fatigué. Trop tout. Aux yeux des décideurs, le coût de mon hypothétique restauration était phare-amineux. Il était donc entendu que je devrais prendre ma retraite avant 150 ans. Mais j’en ai vu des tempêtes dans ma vie et on ne me la fait pas à moi; avec la décote, c’était impensable. D’autres phares dans le monde feraient une grève pour moins que ça.

J’ai eu beau les traiter de tous les noms (marins d’eau douce, bachi-bouzouk et autres moules à gaufres), une épée de Damoclès est apparue, manquant à plusieurs reprises égratigner ma lanterne. Mais Sibiril est un village d’irréductibles Gaulois. Et dès 2015, une association au nom on ne peut plus explicite – Sauvons le phare de Moguériec – a été montée. Pour m’éviter un aller sans retour pour les soins palliatifs.

Depuis, j’ai pris l’habitude de parler dans les newsletters de l’association pour donner des nouvelles. Et livrer mon point de vue sur la situation – j’aime prendre de la hauteur sur les choses, vous comprenez.

Le vert de l’espoir

Mais pourquoi je m’adresse à vous, Mentonnais? Parce que pour sauver ma peau, j’ai lancé des recherches afin de retrouver mon frère il y a quelques années. Je suis sûr que vous l’avez déjà vu au vieux port, même s’il ne dépasse pas votre campanin adoré. Il est aussi beau que moi, ou presque. Un poil plus jeune aussi, même si je le considère comme mon jumeau. Je suis né en 1876, mon frérot en 1878. Seule la couleur de notre corbeille nous distingue. Le vôtre a vu rouge quand il a appris qu’il n’était pas l’unique estampillé Eiffel. Moi, j’ai toujours été vert. Pas de jalousie, non. Même s’il est vrai que le mentounasc, lui, n’a pas eu besoin de lutter pour être préservé. Sa restauration s’est faite tout naturellement en 2010.

Il n’en demeure pas moins que chez moi, le vert a toujours été celui de l’espoir.

Bébé Eiffel

Eiffel? Oui, vous avez bien lu Eiffel. Nous sommes tous deux le fruit d’un brevet déposé par Louis Sautter et lui à la fin du XIXe siècle. À l’époque, on nous achetait sur catalogue avec des options au choix. Et vous l’aurez deviné, nous sommes les seuls identiques quand on regarde notre corbeille à la loupe. Fut un temps, nous étions douze bébés Eiffel en France. Mais à ce jour, nous ne comptons plus qu’un demi-frère à Fromentine, en Vendée. Merci de ne pas le traiter de phare breton, il pourrait être vexé au point de vous filer une prune.

J’ai parfois entendu des esprits chagrins dire que j’avais été réparé parce que je suis associé à Gustave. Ça me met en rogne. Et franchement, après les 18 mois de bichonnage que j’ai vécu chez les métalliers d’art Crézé, il ne s’agirait pas de me faire sortir de mes gonds. Gonds en laiton que j’ai gardé d’origine, précisons-le, comme les deux-tiers de ma carcasse: épis, garde-corps, coupole, escalier intérieur, girouette… Seul mon fût a été intégralement refait à neuf, en inox. Pas de quoi me considérer comme une victime de la chirurgie esthétique, en somme. Depuis que vous suivez mes aventures vous le savez, je suis un phare sans fard.

Idole des houles

Les gars ont dû s’y reprendre à trois fois pour m’installer définitivement au mois d’avril. Le temps capricieux, un poil british, n’a pas permis de me couronner dès mon arrivée à bon port. Il paraît qu’il faut savoir se faire attendre. Alors voilà, je fais de nouveau la fierté de tous ceux qui ont permis ma cure de jouvence.

Quand le bateau des Phares et balises est venu me déposer sur le quai, j’aime autant vous dire que c’était moi qui balisais. Allais-je être à la hauteur de tous ceux qui m’attendaient comme Messi en Argentine? Rappelons que pour permettre mon retour sur le trône, mes amis de l’association ont dû récolter 540.000 euros, entre le mécénat d’entreprises et les subventions. Alors forcément, ça oblige.

Mais rien qu’à voir ma tronche dans tous les journaux de l’Hexagone, et à entendre mon histoire évoquée à deux reprises dans la revue de presse de France Inter, je me dis qu’on ne nous oubliera pas. Ni eux, tous ceux qui m’ont aidé à voir la lumière au bout du tunnel, ni moi. Nous continuerons ensemble à briller de mille feux.

Un jour, quelqu’un a dit de moi que j’étais l’idole des houles. J’ai failli rougir. Mais j’ai tenu bon, pour conserver le mini détail qui me distingue de votre phare. Saluez-le de ma part, je n’ai plus la force de m’essayer au jeu des Mille bornes. Moguériec désormais, j’y suis. J’y reste.