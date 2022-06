Qui sont les "carspotters" qui guettent les supercars en marge de Top Marques Monaco ?

Ils sont arrivés en nombre ce vendredi après midi. Les carspotters, qui viennent prendre en photo les voitures d’exception, ne pouvaient pas manquer Top Marques. "C’est une période connue pour tous les rallyes et les belles voitures. Je suis venu en espérant trouver les pépites qu’il y a sur Monaco", témoigne Lucas, 25 ans.



Pendant le salon monégasque qui se déroule jusqu’à dimanche, les Ferrari, Porsche et Bugatti sont de partout. Ils étaient une quinzaine de carspotters à avoir pris place dans le virage du Fairmont hier. Le plus lent du championnat du monde de F1, et donc le mieux pour assurer un cliché de bolide. L’avantage de ce spot pour Noémie, "c’est qu’il n’y a pas beaucoup de piétons. On va rester dans le virage toute la journée d’aujourd’hui et de demain. J’ai su que ce virage était un bon spot par rapport à la Formule 1 et les vidéos YouTube que j’ai regardées."

Amateurs venus de partout



Des passionnés d’automobile ont traversé la France et même l’Europe pour profiter du spectacle. "Je suis venu de Nîmes pour faire du carspotting. C’est ma première. Il y a des voitures qu’on ne voit pas ailleurs, même pas dans les musées ! Je viens d’arriver et j’ai déjà vu une Carrera GT, la RS6 de GMK (lire page suivante). J’attends la Bugatti Chiron maintenant !", se réjouit Théo, qui est tombé amoureux des voitures à l’âge de 3 ans.



Matteo est arrivé d’Italie comme il a l’habitude le faire chaque année pour le Top Marques. Il ne vient jamais sans son kit. "J’ai mon appareil photo, mon trépied et une lumière pour prendre des photos de nuit. Je reste des fois toute la nuit pour voir les voitures. J’en ai déjà vu de très belles comme une Bugatti et une Porsche 918."

Des carspotters influenceurs



Nicolas est rodé au carspotting. Les vidéos des voitures qu’il prend, il les poste sur TikTok et c’est un succès. Son compte cumule 23 000 abonnés. Pour dénicher les meilleures pépites il ne compte pas ses heures de sommeil. "Jeudi je suis arrivé 10 h et je suis reparti à 1 h du matin. De base je devais partir à 23 h mais à 22 h il y a l’ex-pilote Adrian Sutil qui est venu avec sa Riviera. Du coup j’ai attendu jusqu’à 1 h pour la revoir partir ! Je me suis régalé, elle est exceptionnelle. Heureusement j’ai la batterie externe, ça me sauve la vie !"

Des fans bien rencardés



Rémy fait partie d’un groupe Instagram où les membres se partagent les dernières infos sur les voitures de type supercars qui sont susceptibles de venir en Principauté. "On essaye de se renseigner au maximum, d’avoir le plus d’infos possible mais ça arrive qu’on tombe sur des voitures incroyables par chance ! Normalement il y a une Bugatti qui arrive à 14 h donc je l’attends avec impatience."



Pour ces photographes amateurs, il faut être très attentif et surtout très rapide. "Il y a une P1 qui vient de passer, il faut avoir l’œil aguerri ! À Monaco il y a de quoi faire", s’exclame Maxime, qui vient de prendre 40 photos en l’espace de quelques secondes.



En revanche, pour les conducteurs des voitures, il reste interdit de succomber à la tentation de pousser le moteur. Alors que les limites avaient été franchies en 2018, un soir dans le virage du Fairmont, désormais, à la moindre accélération c’est 5 jours de fourrière qu’ils risquent. Nicolas témoigne d’ailleurs que « jeudi une Ferrari a légèrement accéléré sur le rond-point, elle a fini à la fourrière. C’est dommage, ça casse un peu l’ambiance du Top Marques ».



Les carspotters devraient être nombreux ce week-end pour voir les dernières supercars et voitures de rêve.