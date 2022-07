Quelles sont nos glaces artisanales préférées à Cannes?

Mon gros coup de cœur. Fraîche en bouche et un goût qu’on ne trouve pas ailleurs: je me suis régalé avec ma boule "Salade d’orange, cannelle, menthe fraîche"! Naturelle et sans colorant, la glace est fabriquée dans un atelier à 300mètres de là. 3,80 euros la boule près de la Croisette, à déguster 14 Rue Bivouac Napoléon.

2e place: Jean-Marie Glacier

La plus rafraîchissante et onctueuse. Un plaisir gustatif. Une maison de la glace depuis maintenant plus de huit décennies. Mon choix: simple car pas de fantaisies (tout est fait avec des fruits frais), fruits rouges. Pas trop sucré. 3,50 euros, la moins chère et une des meilleures. Se régaler 4 av. du Roi Albert 1er. Pour retrouver aussi leurs produits: https://www.jeanmarieglacier.com/.