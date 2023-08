À nouveau menacé par la justice, Trump avoue qu'il préférerait être... "dans le sud de la France"

Cerné par la justice, Donald Trump vient d'avouer, face caméra, lors d'un rassemblement dans le New Hampshire, qu'il se verrait mieux en ce moment dans le sud de la France que dans son propre pays.

Rien d'étonnant. Le camp de Donald Trump est sous pression. L'ex président des Etats-Unis est menacé d'une quatrième inculpation dans le courant de la semaine prochaine.

Sauf que celle-ci n'a rien à voir avec les autres. Elle pourrait porter sur les pressions électorales exercées auprès d'un responsable en Géorgie, après la présidentielle de 2020.

Plusieurs enregistrements téléphoniques incriminent Donald Trump, dont un, le 2 janvier 2021, déjà diffusé. Une procureur du comté de Fulton, en Géorgie, s'apprête à mettre au jour ces accusations, proposées par un grand jury.

Et, cette fois, pas de grâce possible pour Donald Trump, compte tenu des particularités juridiques de la Georgie. La Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l'État n'y accorde que très rarement des faveurs.

"Je pourrais être en train de me détendre"

Donald Trump est donc sous la menace très claire de passer plusieurs années en prison. Le shérif du comté de Fulton a annoncé que, s'il était inculpé, Donald Trump serait arrêté et photographié (le fameux mugshot) comme n'importe quel autre accusé.

Une situation qui a fait réagir l'ex-président républicain, engagé dans la course à la présidentielle américaine 2024. Il a ainsi eu cette phrase étonnante en conférence de presse, dénigrant les procédures judiciaires en cours:

"Ils savent que c'est une histoire bidon, ils disent 'il va aller en prison', ce n'est pas (il s'arrête pour s'adresser à l'épouse de Corey Lewandowski - son ancien directeur de campagne - dans le public, en la nommant, ndlr). Vous imaginez, regardez dans quelle galère votre mari m'a mis. Je pourrais être en train de me détendre à Mar-a-Lago ou dans le sud de la France, ce que je préférerais plutôt que d'être dans ce pays, franchement."