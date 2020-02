PHOTOS. Pour une épreuve de pêche sportive, ils lancent leur ligne... en plein champ à Fréjus

Si l’on se base sur le nombre de poissons attrapés pour savoir si c’était une journée productive ou non, c’était clairement pas leur journée... Ils sont tous repartis bredouille !

A moins que ? Non, ce n’était pas du tout l’objectif... Surtout qu’en plein milieu d’un champ, les poissons sont assez rares.

Ce dimanche matin, jusqu’à la mi-journée, au fond de la Base nature, près d’une trentaine de pêcheurs étaient donc là pour autre chose.

C’est Jessy Gas, jeune président du club de surf-casting de La Ciotat qui lève le voile sur ce petit mystère: "Le surf-casting, c’est de la pêche en mer depuis le rivage. Quant au casting, c’est le fait de lancer sa ligne. Aujourd’hui, on assiste à une épreuve régionale de lancer pour que les meilleurs puissent prétendre à intégrer l’équipe de France de pêche sportive."

lancer le plus loin possible

Le but – et le terrain – est assez similaire à une épreuve de lancer de poids ou de javelot : la piste prend la forme d’un V et il faut lancer le plus loin possible.

Claire, qui chapeaute la compétition avec son mari, explique ensuite qu’"à la fin des lancers, on vient mesurer les distances entre le plomb et le départ à l’aide d’un laser de géomètre. C’est déjà la quatrième année qu’on organise cela ici, à la Base nature. On est venus tôt ce matin pour délimiter le terrain!"

Sous le chaud soleil fréjusien, entre un gobelet de café et une friandise préparée par Claire, tous les compétiteurs ont plaisir à échanger leurs coups.

"C’est à la fois une question de force et de technique. Et de matériel aussi, détaille Jessy. Ceux qui arrivent bien à lancer peuvent dépasser 200 mètres ! Tout le monde a le même fil, et le même grammage de plomb. Mais pour le reste, comme la marque de la canne ou autre, chacun est libre."

S’il n’y a pas d’Est-Varois parmi les 28 concurrents du jour, issus de Marseille, Toulon ou des Alpes-Maritimes, tous se sont donnés rendez-vous au dimanche 8 mars pour la revanche.

Le public est invité à venir jeter un œil... S’il reste bien derrière, en sécurité !