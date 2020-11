PHOTOS. On a rencontré la maître artisan d’art qui a créé un santon du professeur Raoult dans le Var

Rupture de stock ! Le santon « Raoult » made in Saint-Cyr s’est vendu comme des petits pains. Fabienne Pardi, santonnière, a écoulé tous ses modèles en quelques jours. Pourtant, au départ, elle ne pensait même pas les vendre. « Une nuit, en mai dernier, je me suis réveillée en me disant qu’il fallait que je fasse un santon à l’effigie du professeur Raoult, explique Fabienne. Je me suis levée très tôt et je suis allée en faire un modèle dans mon atelier. Quand ma fille a compris ce que je faisais, ça l’a beaucoup amusée et elle m’a poussée à l’envoyer au professeur. »

La Saint-Cyrienne s’exécute et expédie un exemplaire à l’IHU de Marseille. « Il m’a répondu et il était touché. Il m’a dit qu’il était super et qu’il me remerciait pour le soutien que j’apportais à son équipe. C’était super d’avoir un retour. »

"Raoult représentait l’espoir pour moi"