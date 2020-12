PHOTOS. D'une simple blague à Hyères au buzz mondial... Retour sur la folle aventure des hommes bouées

Des millions de vues, dans le monde

La vidéo va se propager bien au-delà des frontières. En Europe, en Chine, au Japon, aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique du Sud... La presse quotidienne régionale, les radios, Paris Match, LesInrocks...

"Tout cela nous dépassait. Il y avait pas mal de traductions, des articles à l'étranger, dans la presse française, à la télé. Hier soir, j'ai découvert les images dans un bêtisier. En voyage au Brésil, on m'a parlé des hommes bouées: c'est un peu un truc de fou cette histoire!".

On leur a même proposé récemment de participer à l'émission La France a un incroyable talent sur M6. Une proposition déclinée.

Par dizaines les internautes insisteront pour régler leurs PV. C'est là qu'une idée va germer dans l'esprit de la bande...

Comment transformer une blague de potes en véritable action positive, en pleine crise sanitaire? "Faire le con c'est facile mais transformer l'essai, notre visibilité, pour aider les plus faibles c'est l'apothéose!"

Confineman et ses belles actions

Grâce à leur buzz médiatique et à la vente de t-shirts et de mugs, l'équipe de Confineman va rapidement parvenir à récolter des fonds pour la bonne cause.

En août, un chèque de 9.300 euros a été remis à l'association Un fauteuil à la mer, basée à l'hôpital Renée-Sabran à Hyères.

S'il fallait retenir quelque chose de cette expérience? "C'est d'avoir pu faire rigoler des gens dans une période pas très fun, d'avoir traversé virtuellement les frontières et surtout,la plus grande satisfaction est d'avoir pu améliorer le quotidien de personnes hospitalisées".