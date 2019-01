PHOTOS. Des combats médiévaux à armes réelles en février à Monaco

Un combat médiéval le 16 février sous le chapiteau de Fontvieille ? Non la faille spatio-temporelle n'est pas rompue. Nous sommes bien en 2019, pas au Moyen-Age ni dans un épisode de Game of Thrones. Et la patrie de sport qu'est la Principauté, terre de Formule 1, de tennis, de football, de natation ou de rugby accueillera dans un peu plus d'un mois une nouvelle discipline : le béhourd.

Ce nom en vieux français désigne le combat médiéval, un sport courant au XVe siècle, époque où les nobles chevaliers s'affrontaient en armure dans des combats pour se divertir et s'entraîner à la guerre.

La pratique ancestrale est revenue en...