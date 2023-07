Long comme un terrain de football, un impressionnant et mythique méga-yacht de passage sur la Côte d'Azur

Long comme un terrain de football, le Christina O, amarré au port de Nice ces dernières 24 herues, ne fait pas dans la demi-mesure.

Et si ce géant des mers n'est plus de la première jeunesse – il a été créé en 1943 et a servi d'escorteur dans la marine canadienne pendant une dizaine d'années, il représente aujourd'hui un pan de l'histoire des méga-yachts, dans laquelle se sont engouffrées des personnalités comme Jeff Bezos et son joujou à 500 millions de dollars.

Un défilé de stars et de personnalités politiques dans les années 50 et 60

En 1954, le navire a basculé dans l'univers des strass et paillettes lorsqu'un certain armateur grec, Aristote Onassis, n'en fasse l'acquisition et ne le transforme en un des yachts les plus luxueux et high-tech de l'époque.

Le HMCS Stormont, devenu le Christina O du nom de la fille du milliardaire grec, va voir se succéder à son bord des célébrités d'Hollywood, tels Frank Sinatra, Richard Burton, Liz Taylor et autres personnalités politiques comme JFK, le roi Farouk 1er d’Egypte ou encore Winston Churchill.

Le mariage de Rainier III et de Grace Kelly célébré à bord

Deux mariages mythiques y seront aussi célébrés. Ceux du prince Rainier III de Monaco et de Grace Kelly, en 1956, et d'Aristote Onassis avec Jackie Kennedy, en 1968.

À la mort de son père, Christina Onassis va le céder au gouvernement grec en 1975, qui l'utilise comme yacht présidentiel avant que la société Tauck ne l'acquière vingt ans plus tard.

Nouvelle restauration, nouvelle vente (pour 25 millions d'euros) et ultimes améliorations. Depuis 2017, l'agence Morley Yachts propose à la location ce bateau qui bat pavillon maltais et tous les services de luxe qui vont avec (salons, piscine, complexe sportif, bibliothèque, salle de jeux), à un prix qui varie de 700.000 à 740.000 euros la semaine en fonction de la saison.

Les 17 cabines du navire peuvent accueillir 34 passagers et il compte 39 membres d'équipages.