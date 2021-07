L'incroyable vidéo d'une voiture foudroyée sur la route devient virale

La scène fait un carton sur les réseaux sociaux. Et pour cause: ce n'est pas une scène à laquelle on a l'habitude d'assister.

Alors qu'elle circule sous un violent orage dans l'Etat du Kansas, aux Etats-Unis, la voiture d'une famille de 5 personnes est littéralement foudroyée sous les yeux d'un chasseur d'orages qui filme la scène.