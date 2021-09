Les maires de La Turbie et Peille au championnat de France de cyclisme des élus

Les maires de La Turbie, et de Peille, Jean-Jacques Raffaele et Cyril Piazza, se sont lancé le défi de participer au championnat national cycliste des élus. Cette compétition, composée de deux courses se dispute ce week-end à Ligueux, en Gironde. Elle réunit depuis 1986 une multitude d’édiles venant des quatre coins de la France.

"Montrer l’exemple"

Les deux élus ne sont pas des débutants en matière de cyclisme. "Je pratique le vélo depuis tout jeune. Lorsque j’étais licencié, j’ai même réalisé quelques compétitions sur route avec le club de Monaco", retrace le maire de La Turbie. Pour son homologue de Peille, le vélo a également marqué son adolescence: "J’ai commencé par le VTT, puis le VTT électrique pour enfin me mettre au vélo de route." Cyril Piazza ajoute même avoir gravi "quelques podiums en cross-country".

Pour préparer cette compétition, tous deux ont renforcé leurs entraînements. Jean-Jacques Raffaele est passé de deux à trois séances par semaine à un entraînement tous les jours. Cyril Piazza, lui, pédale tous les jours désormais. "Un de nos objectifs principaux, c’est de montrer l’exemple à nos concitoyens", avancent les deux élus.

"J’ai perdu 14kg"

Les deux hommes ont fait appel à un professionnel pour établir un programme d’entraînement. Au cours des derniers mois, ils ont alterné séances de fractionné, sorties en montagne et tours de piste pour être prêts le jour J. "J’ai perdu 14kg", s’enorgueillit le Peillois qui remplace dorénavant ses heures de déjeuner par des entraînements. C’est Jean-Jacques Raffaele qui a lancé ce challenge à son homologue. Les objectifs sont multiples. Ils veulent montrer "qu’être maire et sportif, c’est possible". Même si la fonction est chronophage. Le Turbiasque pense même que "c’est une chance de pouvoir participer à cette compétition à 61 ans."

Deux cyclistes, deux objectifs. Au contre-la-montre, Cyril Piazza vise le podium, Jean-Jacques Raffaele le top 5. Pour la course en ligne, les deux hommes ne concourent pas dans la même catégorie d’âge. Le premier n’a pas d’objectif précis, le second vise le top 10.

Les deux élus représenteront fièrement leurs communes. Et songent même à proposer d’accueillir le championnat de France en 2023.