Les écoliers devraient-ils avoir deux jours de vacances pendant le Monaco Yacht Show?

Ce lundi soir au Conseil national, la question de la mobilité, et plus particulièrement de la circulation dans Monaco pendant les grands événements, a agité les élus.

Le débat a été lancé par des élus nationaux demandant au gouvernement princier de justifier la tenue de travaux de voirie sur des axes majeurs en plein Monaco Yacht Show, en septembre dernier.

"Le Monaco Yacht Show prend de l'ampleur mais le dispositif reste le même", a regretté l'élu Nicolas Croesi.

"Il est nécessaire d'optimiser la route de la Piscine, les organisateurs doivent pouvoir l'ouvrir aux heures de pointe", a-t-il ensuite suggéré.

Le Rolex Monte-Carlo Masters et le Jumping concernés

L'emprise grandissante du Jumping de Monte-Carlo l'été sur ce même port Hercule, comme le stationnement de bus de spectateurs sur le boulevard du Larvotto lors du Rolex Monte-Carlo Masters ont également été pris en exemple dans l'hémicycle.

Pour tous, le même constat. Ces événements sont indispensables à l'attractivité de la Principauté et son économie mais leur succès doit se conjuguer avec le bien-être des Monégasques et résidents de la Principauté. Du moins, des dispositifs doivent être engagés pour limiter les nuisances.

"Libérer les élèves deux jours ?"

"On ne peut pas mettre une heure pour traverser la Principauté", a déploré l'élu Nicolas Croesi. D'autres évoquant "l'asphyxie" des voies terrestres.

"Le blocage de Monaco est plus fort pendant la période du Yacht Show que pendant celle du Grand Prix", a même comparé l'élue Nathalie Amoratti-Blanc, avant que sa collègue Maryse Battaglia ne mette les pieds dans le plat.

"Nous sommes arrivés à la limite des possibilités au niveau des exposants me semble-t-il, et puisque cette manifestation est majeure et nécessaire au même titre que le Grand Prix de Monaco, pourquoi ne pourrait-on pas libérer les scolaires des deux jours du mercredi et du jeudi, de façon à ce que la Principauté de Monaco ne soit pas encombrée ?", a-t-elle suggéré au gouvernement.

"Peut-être que vous auriez moins de circulation et moins de mécontentement"

Le conseiller de gouvernement-ministre de l'Intérieur, Patrice Cellario, a alors relevé une différence majeure dans l'organisation des deux événements.

"Les jours de vacances scolaires durant le Grand Prix sont surtout liées au fait que la ville soit coupée en deux, ce qui n'est pas le cas durant le Yacht Show puisque les voies de circulation demeurent pour la majorité d'entre elles libres. Le boulevard Albert-Ier est libre comme l'avenue d'Ostende et le boulevard Louis-II, alors que pendant le Grand Prix ce n'est pas le cas. C'est cette contrainte sur la privatisation d'un certain nombre de voies pour l'organisation des épreuves automobiles qui a conduit le gouvernement à mettre des congés scolaires pendant ces moments-là. Surtout que la problématique est surtout liée à la période de montage et de démontage du Yacht Show, et pas tellement durant son activité même."

"Il est évident que si vous libériez une journée, voire deux, peut-être que vous auriez moins de circulation et moins de mécontentement. Peut-être à y réfléchir...", a insisté Maryse Battaglia.

"On ne se contente pas dire qu'on a bien fait et qu'on n'a plus rien à faire", a conclu Patrice Cellario, rappelant que l'organisation du Yacht Show comme du Grand Prix ont évolué ces dernières années et que chaque événement fait l'objet d'un bilan annuel avant de se projeter sur le prochain.