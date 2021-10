Les 5 plus belles pièces d’une vente aux enchères en or à Monaco

Vendredi et samedi, la maison Gadoury propose une vente aux enchères de pièces de monnaies rares et d’excellente qualité. Plus de 2000 monnaies et médailles de collection, de toutes les époques et en provenance du monde entier, seront proposées lors de cette vacation.

"C’est une vente d’exception dans laquelle il y aura des pièces rarissimes depuis la Grèce antique et l’Empire romain, en passant par le Moyen Âge et Napoléon, confie Federico Pastrone, un des deux propriétaires de la maison Gadoury. Nous touchons le monde entier et nous couvrons presque 3 000 ans d’histoire." C’est donc un véritable voyage à travers le temps et les moments importants de l’Histoire qui attend les collectionneurs du monde entier, sur place ou par téléphone et Internet. Plusieurs lots phares attisent déjà leur convoitise. En voici 5 qui devraient faire monter les enchères au plus haut

Un aureus de Macrinus de 218

De nombreuses pièces romaines et byzantines seront proposées lors de la vacation. Elles témoignent toutes du travail exceptionnel des graveurs romains capables de créer des portraits très réalistes.

Parmi ces pièces, un aureus de Macrinus de 218, dont la provenance remonte aux années 1960. Il existe très très peu de pièces à l’effigie de cet empereur romain qui a régné de 217 à 218. Membre de la classe équestre, il est le premier empereur à ne pas être issu de la classe sénatoriale et le premier empereur originaire de Maurétanie. Cette pièce est estimée à 50 000 euros.

Une médaille

de Napoléon avec

le pont d'Avignon