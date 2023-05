Le décès de Jean-Luc Reichmann annoncé sur Internet, l'animateur répond avec humour en vidéo

Jean-Luc Reichmann a eu la surprise de découvrir, ce lundi soir, que son décès avait été annoncé sur Internet. Un décès survenu le 9 mai, soit le lendemain.

Amusé, il a décidé de raconter cette histoire insolite dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

"Bonsoir à tous, nous sommes le 8 mai 2023 et je rentre d'un week-end breton extraordinaire. J'arrive dans ma chambre et, chaque soir, je dois vous avouer que je regarde quelles sont les alertes. Eh bien mesdames et messieurs, regardez bien cette alerte, elle est extraordinaire. Nous sommes le 8 mai, il est 22h51 et là, qu'est-ce que j'apprends? Jean-Luc Reichmann est mort. Ah oui, regardez bien..."

L'animateur de télévision et acteur lit à voix haute l'alerte en question, qui annonce sa mort sans préciser de cause. "Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je voulais quand même vous souhaiter une bonne nuit... et une bonne fin de vie!"

Un site de nécrologies anticipées

Jean-Luc Reichmann semble avoir lu l'article de Nécropédia, qui propose des nécrologies simples anticipées, prêtes à publier. Consulté ce mardi, le site annonce le décès de l'animateur le lendemain, le 10 mai.

Une alerte est d'ailleurs visible sur le site: "Des individus mal intentionnés lancent des rumeurs de décès sur les réseaux sociaux (essentiellement Facebook et Twitter) en détournant nos nécrologies anticipées. N'hésitez pas à nous les signaler".