L'auteur à succès Harlan Coben surprend avec son anecdote sur le prince Albert II au Festival TV de Monte-Carlo

Distingué lors de la cérémonie d'ouverture du 62e Festival TV de Monte-Carlo ce vendredi soir, l’auteur Harlan Coben a souhaité livrer une anecdote datant de sa scolarité au Amherst College, près de Boston, où il a étudié les sciences politiques.

"Quand je suis arrivé à l’université, j’avais 18 ans et on m’a présenté un gars plus âgé, un certain Alby. Il avait trois ans de plus que moi mais il était très sympa. On se croisait souvent sur le campus, à la cafétéria, dans les allées.

Il portait un sweat à capuche vert, et on se saluait régulièrement: ‘’Hey Alby!’’, ‘’Hey Harlan’’, me répondait-il. Et puis un jour, je le salue devant tout le monde avec mon habituel ‘’Hey Alby’’ et un copain me demande pourquoi je l’appelle ainsi, poursuit Coben. Et là, il me dit qu’il ne s’appelle pas Alby mais Albert et qu’il est prince, c’était le Prince Albert de Monaco. Ça me semblait bizarre car il dormait dans un dortoir tout pourri, il avait une télé en noir et blanc comme nous."

"Hey Albi !"

Face à une salle médusée par l’histoire, Harlan Coben se retourne à nouveau vers le prince Albert II et lui lance le fameux: "Hey Alby"...

Une fois l’assistance scotchée par cette anecdote que personne n’a vu venir, Harlan Coben est revenu à des choses plus pragmatiques et plus particulièrement la grève des scénaristes qui règnent actuellement aux États-Unis et que l’auteur soutient, comme le badge qui orne sa veste l’atteste.

"Je ne veux pas parler de ma série, de mes productions, je soutiens le mouvement. Je suis seulement venu pour faire honneur au Prince Albert et accompagner mon casting dans cette avant-première", a conclu l’homme avant de rejoindre la salle.