En janvier 2014, alors qu’il avait 20 ans et portait les couleurs du club nippon de Cerezo Osaka, l’attaquant international de l’ASMonaco a réalisé 187 high-five en une minute en pleine rue.

L’an dernier, il a expliqué avoir fait son entrée au livre des records un peu par hasard.

"C’était un événement organisé par le club pour les habitants de la ville . Il y avait environ 200 personnes qui faisaient la queue dans un centre commercial et comme j’étais le plus jeune joueur de l’équipe, j’ai été choisi pour le faire en premier. J’ai dû courir le long de la file et leur faire des high-five et c’est comme ça que j’ai réussi à entrer dans le Guinness World Records."

Depuis, ce record inutile aurait été porté à 290... Espérons que Minamino fasse tomber quelques records avec l’AS Monaco.