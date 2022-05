Journée nationale des superstitieux: ce qu'il faut savoir sur le vendredi 13

Jour de chance pour les buralistes

Pour les professionnels du jeu, le vendredi 13, c’est le jackpot à tous les coups, un véritable jour de chance pour ces buralistes et casinos qui voient leur affluence grimper en flèche.

"C’est une date qui a toujours bien fonctionné, témoigne Christian Traversa, directeur du grand casino de Bandol. On réalise ces jours-là une augmentation de chiffre d’affaires de 30%." À la tête de l’établissement, on se prépare à cette abondance de clientèle: "On a plus de personnel présent ce jour-là. On propose aussi des animations, des jeux en salle et on distribue des tickets promotionnels", précise-t-il.

Christian Bouclis, buraliste à Saint-Raphaël (Le Deauvillais), partage le même constat. "Le vendredi 13 garde sa puissance, à chaque fois on a une grande affluence. Les grosses cagnottes aussi attirent du monde. Le paradoxe, c’est que la première mise pour l’Euromillions est de 17 millions et elle n’attire que les habitués, alors que, s’il y a 13 millions de gains au loto le vendredi 13, ça attire du monde."

Ce Raphaëlois d’adoption remarque également que "l’attrait du vendredi 13 est moins flagrant ici. Lorsqu’on était à Paris, on était trois à la caisse et on avait deux files de joueurs ce jour-là et les jours des cagnottes".