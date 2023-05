"C’est tellement magique pour nous tous!": Depuis 20 ans, ce groupe d'amis originaire du Nord vit le Grand Prix de Monaco totalement autrement

C’est l’histoire d’une bande de potes qui se connaissent depuis vingt ans, au moins. Une troupe d’une quinzaine d’amis, originaires du département du Nord, de Lille et des environs plus précisément, qui ne manquent aucun Grand Prix de Monaco depuis la fin des années quatre-vingt-dix.

Le socle de cette aventure, c’est Eric, un Mentonnais de naissance, qui a migré vers le Nord assez jeune. C’est lui qui les a embarqués dans cette entreprise : chaque année, ils viennent tous à Monaco où… ils vendent les programmes et les affiches du Grand Prix, parfois casquettes et bouchons d’oreilles, fournis par l’Automobile-Club de Monaco. L’occasion de partager une semaine ensemble.

Accéder aux tribunes

Vous l’aurez bien compris, ce n’est pas l’appât du gain qui les amène jusqu’ici, en Principauté, mais plutôt l’envie de vivre un moment inoubliable, entre amis, et pour certains, aussi, leur passion pour la Formule 1.

"Nous ne sommes pas vendeurs de formation ! Mais nous avons tous un intérêt plus ou moins fort pour la F1 qui nous relie. Nous posons une semaine de vacances, arrivons quelques jours avant et repartons quelques jours après le Grand Prix. Chose géniale: nous restons tous hébergés chez Eric qui a une maison à Roquebrune-Cap-Martin."

Stéphanie et Antoine, 32 ans, font partie de cette tribu depuis les années 2000. Ils n’ont manqué aucun Grand Prix depuis 2006 - sauf l’année de la crise sanitaire. Mariés, ils sont tous deux ingénieurs en mécanique automobile. C’est Stéphanie qui a "embringué" son mari au sein de cette équipée et qui lui a transmis son engouement pour la Formule 1.

"Je suis fana de courses automobiles depuis que je suis toute petite. Ce que j’aime dans ce sport c’est la stratégie d’équipe. Même si, aujourd’hui, il y a moins de suspense depuis qu’ils ne font plus le plein de carburant, j’apprécie toujours autant cette gestion d’équipe. Tout comme la niaque des pilotes. Pour moi, c’est fantastique d’être ici et de partager tout cela à deux et entre amis."

Se retrouver le soir et échanger sur la journée

Vendre les programmes et les affiches, cinq à dix par jour chacun, c’est l’occasion d’échanger et de rencontrer d’autres passionnés. "Nous croisons toujours des gens incroyables. Des collectionneurs, des fanas qui nous racontent des anecdotes sur les Grand Prix… Il y a aussi des choses drôles qui nous arrivent, des questions parfois un peu saugrenues qui nous sont posées, d’autres sont systématiques, comme où sont les toilettes, où se trouve telle ou telle tribune ou encore où on peut acheter quelque chose à manger ou à boire."

À force de venir, le couple connaît Monaco comme sa poche. Et peut orienter la foule parfois un peu perdue. "Nous adorons cela!"

Mais, surtout, vendre les programmes et les affiches, c’est aussi l’opportunité d’accéder aux tribunes. "On ne fait que passer, car nous ne pouvons pas nous asseoir, mais de fait nous pouvons assister ainsi aux courses."

Martine, quinquagénaire, fait elle aussi partie de ce groupe qui s’agrandit au fil des ans. Elle vient surtout pour l’ambiance. "C’est être de l’autre côté de la barrière. Vivre le Grand Prix autrement, d’une autre façon. C’est vraiment extra même si beaucoup de choses ont changé depuis que j’ai commencé..."

Le soir, le petit groupe se retrouve à Roquebrune-Cap-Martin. "Autour d’un apéro, nous nous racontons notre journée, ce que l’on a vu et vécu. Nous ne nous ne voyons quasiment pas durant l’année et nous attendons toujours ce moment pour nous retrouver."

Vendre les programmes et les affiches est ainsi leur manière de vivre le Grand Prix "et pour rien au monde nous le vivrions autrement!". Stéphanie et Antoine quitteront la région mardi. Et ils ont déjà pris rendez-vous pour l’an prochain. "C’est tellement magique pour nous tous!"