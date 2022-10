Ils tombent nez à nez avec un bouc allongé devant l'entrée de leur résidence à Cap-d'Ail

Le bouc a été la star de ce samedi après-midi. Les passants et résidents se sont arrêtés pour le prendre en photo, étonnés de retrouver cet animal en plein milieu de Cap-d’Ail.

Un des locataires du bloc d’appartements, André Brizzi, rentrait chez lui lorsqu’il s’est retrouvé devant le bouc qui lui bloquait le passage.

D’abord amusé, il a rapidement appelé la gendarmerie avant de l’emmener dans le hall d’un des immeubles pour le mettre en sécurité en attendant.

L’animal s’est montré très docile et l’a suivi jusqu’à l’intérieur. "Je rentrais de la plage, j’avais du sel sur les jambes et les mains, alors il me suivait pour lécher le sel. Je voulais presque le ramener chez moi et le mettre sur ma terrasse", raconte-t-il entre deux rires.

Le mystère autour de ce bouc reste entier. À leur arrivée sur les lieux, les gendarmes ont contacté le lieutenant de la louveterie de Monaco pour qu’il vienne récupérer l’animal.

"Il appartient sûrement à quelqu’un. Il est domestiqué, percé et a un collier", explique l’un des gendarmes présent lors de l’opération. En attendant que son propriétaire ne se manifeste, le bouc a été mis en sécurité.

Si personne ne le réclame, il devrait être relâché dans un espace naturel protégé dans les prochains jours.