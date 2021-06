Il passe une commande à 37 dollars et en laisse 16.000 de pourboire dans un restaurant aux Etats-Unis

Deux hot-dogs, deux frites et deux boissons. Au moment de payer ses 37 dollars de note, un client a laissé 16.000 dollars de pourboire dans un restaurant américain.

Étonnée, la serveuse en parle immédiatement avec son patron qui en discute avec le client. Celui-ci lui confirme qu'il ne s'agit pas d'une erreur mais bel et bien d'un acte conscient et solidaire au travail dur des employés. "Je n’y croyais pas, jusqu’à ce que la banque me prévienne que l’argent avait bien été viré quelques jours plus tard, explique le gérant sur Fox News. C’est incroyable. Je n’aurais jamais pensé que quelqu’un pourrait faire ça ici."

Le restaurant avait partagé sur les réseaux sociaux cette incroyable nouvelle, ajoutant la photo de la facture au poste.