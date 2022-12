Il crée une guitare électrique (et éco-responsable) et la baptise "Monte-Carlo"

Sur YouTube, l’optique est de donner envie aux gens de faire de la musique

Habitué des scènes et des studios d’enregistrement, Florent Garcia, depuis cinq ans, est aussi un influenceur de la musique via une chaîne YouTube où il distille conseils et compétences sur sa discipline.

"Je suis très fier de ce qu’est devenue la chaîne, assure-t-il. J’étais prof de guitare au moment où je l’ai lancée pour mes élèves ou des gens se posant la même question que mes élèves. Au fur et à mesure, j’ai eu envie de parler de musique plus globalement, car je ne suis pas que guitariste, je produis aussi de la musique. Et plus j’élargissais les sujets, plus les gens étaient réceptifs", retrace-t-il.

Avec plus de 150 vidéos en ligne sur sa plateforme, le YouTubeur, qui enregistre ses contenus depuis son home studio à quelques encablures de la Principauté, se satisfait aujourd’hui d’avoir attiré à lui un public de mélomanes qui apprend à décrypter le travail des guitaristes ou à comprendre le jeu d’un artiste. "L’optique de donner envie aux gens de faire de la musique. De montrer que ce n’est pas si compliqué, tout en étant très complexe. Mais cela reste accessible et passionnant", continue Florent Garcia, qui espère aussi susciter des vocations de guitariste parmi ses auditeurs.

"Le système d’enseignement ne me convenait pas"

Auditeurs qui pourront aussi s’inspirer de son parcours. Après un cycle classique, enfant, à l’Académie Rainier III, à l’adolescence, Florent arrête la musique.

"Le système d’enseignement ne me convenait pas. À cette époque, j’étais collégien, j’ai acheté une guitare et j’ai appris tout seul, à l’oreille, avec quelques magazines et en m’appuyant sur les bases techniques que j’avais reçues."

C’est cette énergie qu’il entend faire passer sur YouTube. "On peut apprendre sans le conservatoire, mais cela nécessite d’avoir une certaine indépendance dans l’apprentissage. Tout le monde n’est pas modelé pour ça. Mes vidéos donnent des pistes de travail. A chacun de faire son chemin, en sachant que le plus important en musique, c’est d’échanger avec d’autres musiciens."