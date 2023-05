80e Grand Prix de Monaco: Il brode la Ferrari de Charles Leclerc en fil de soie

"Nous sommes tous derrière Charles Leclerc." Dans la salle du Garden Club du Foyer Sainte-Dévote, le pilote monégasque a aussi son fan-club. C’est là que, deux fois par semaine, les 16 membres de l’association De fil en aiguille se réunissent autour de leur passion commune : la broderie.

Et à l’approche du Grand Prix, les passionnés du fil ont voulu faire un clin d’œil à leur pilote préféré en reproduisant son bolide avec une fidélité remarquable. "Michel Boeri, président de l’Automobile Club de Monaco, m’a confié une photo de la Ferrari de Charles Leclerc. C’est le vrai modèle de présentation de 2022 à Monaco", assure Georgette Armita, présidente de l’association, dont la présidente d’honneur n’est autre que la princesse Caroline.

De la peinture à l’aiguille

"Grâce à cette photo, Mme Armita a ensuite fait dessiner la voiture par un dessinateur à Milan, Daniele Gandini. J’ai récupéré le dessin et j’ai cherché les couleurs", poursuit Jean-Marie Rabourdin. C’est à lui que l’on doit cette incroyable reproduction en 50 x 30cm.

Un travail d’une minutie inouïe qui a nécessité 283 heures et 1 130 mètres de fils de soie pour ce retraité du bâtiment. "Avant, j’étais artisan peintre. J’ai uniquement changé d’outils. Au lieu du pinceau et du rouleau, j’ai pris l’aiguille et le fil. J’étais dans les couleurs et ça, c’était un gros avantage", avoue le seul brodeur masculin de la région Paca.

D’ailleurs, au premier coup d’œil, la Ferrari donne l’impression d’avoir été peinte et non brodée. Avec ses 7 nuances de rouge et ses reliefs scrupuleusement respectés. D’où le nom de cette technique "très poussée" utilisée par Jean-Marie Rabourdin: "La peinture à l’aiguille".

Précieusement encadrée, la Ferrari de Charles Leclerc va être vendue au profit de la Fondation Princesse Grace. "Nous en sommes très fiers", confie Georgette Armita. Laquelle ne cache pas son soutien au pilote monégasque: "J’aime beaucoup Charles Leclerc. Je suis toutes ses courses et je suis très malheureuse quand il ne gagne pas ou qu’il a un problème. À travers cette Ferrari, nous avons une grande pensée pour lui".

Un joli clin d’œil qui n’aura malheureusement pas suffi.