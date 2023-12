À 11 ans, cet Azuréen est numéro un mondial Juniors du jeu de cartes Pokémon

Grégory, plus fort que Sacha! S’il a fallu près de 25 ans au héros du dessin animé pour devenir le plus grand Maître Pokémon, le jeune Mandolocien, lui, est allé beaucoup plus vite.

À 11 ans, Grégory Vexenat est actuellement numéro un mondial Juniors du JCC (Jeu de cartes à collectionner) Pokémon, au nez et à la barbe de trois joueurs américains. Exploit qui peut prêter à sourire pour un profane; exploit quand même, dans une discipline qui compte des millions de joueurs à travers le globe.

"Il vient de remporter trois tournois de suite, à Lille, Barcelone et Gdansk [Pologne], liste le papa Éric, qui, avec son épouse Karine, lui a transmis le virus du jeu [lire plus loin] et le suit partout sur les compétitions. La semaine prochaine, direction Stuttgart."

"Tout ça reste un hobby"

À raison d’un week-end par mois, ils prennent la route, pour se frotter aux meilleurs. Australie, Brésil, Japon, États-Unis, Suède… Ils en ont vu du pays, depuis 2019 et le premier gros tournoi de Grégory, au Festival des jeux de Cannes. "Tout est parti de ma fille, Camille, qui a aussi joué à un bon niveau, reprend Éric. Forcément, il a voulu faire comme elle." Si la grande sœur, à 15 ans, est passée à autre chose, Grégory a repris le flambeau. Et de quelle manière…

Alors, quelles qualités pour être un grand Maître Pokémon? "Beaucoup d’entraînement", sourit le (très) timide jeune homme ["c’est très stratégique; comme les échecs, il faut savoir anticiper; avoir une bonne capacité d’analyse et de concentration, aussi", complète le papa]. Timide et modeste.

Si bien qu’il n’a jamais fanfaronné auprès de ses camarades de 6e au collège Albert-Camus ["on en parle un peu, ils me posent des questions"], où il a intégré une classe aux horaires adaptés, lui permettant de préparer ses déplacements. "Il n’évoquait pas son classement et les tournois, ce sont les autres qui lui en ont parlé, assure Éric. Il reste humble et c’est bien; tout ça reste un hobby."

Champion du monde à Honolulu en août 2024?

Ainsi, en dépit de l’ampleur mondiale de la compétition et des récompenses financières déjà conséquentes – 5.000$ pour le vainqueur de l’un des trois internationaux (Sao Paulo, Londres et New Orleans) – c’est le ludique qui prime. "Il bosse très bien à l’école [18 de moyenne!], c’est le deal. Il est aussi inscrit au volley à Mandelieu, je ne veux pas qu’il fasse que ça." Les pieds sur terre, mais ambitieux. En août prochain, à Honolulu, Grégory visera le titre de champion du monde Juniors, face aux redoutables joueurs asiatiques, qui évoluent sur un circuit parallèle le reste de l’année. Un vrai combat de Maîtres en perspective…