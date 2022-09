Gelée par l'Etat, lieu d'exil des Rolling Stones... la villa Nellcote à Villefranche-sur-Mer fut-elle aussi la propriété de nazis?

C'est un beau domaine situé sur un promontoire de la rade de Villefranche-sur-Mer. D'un côté, le long de la voie ferrée qui serpente jusqu'à la frontière, la villa Nellcote est cachée derrière un intimidant portail noir et or. Depuis la mer, c'est derrière d'imposants pins maritimes que la demeure, construite au début du siècle dernier par le riche viticulteur héraultais Louis Eugene Thomas, se devine.

Sur cette villa, lieu d'exil des Rolling Stones au début des années 70, propriété d'un survivant du Titanic ou de diplomate célèbre, tout a été dit ou presque. Des rumeurs ont couru aussi. Au fil des ans, une a fait florès: Nellcote aurait été la propriété de nazis lors de la Seconde Guerre mondiale.

"Malheureusement pour le mythe, la villa n'a pas été la propriété des nazis"

"Non, j’en suis certain", assène Benoît Jarry. Celui qui a coécrit un ouvrage complet(*) sur l'histoire de cette demeure mythique ne veut pas laisser de place au doute. "Malheureusement pour le mythe, la villa n’a pas été la propriété de nazis". Ou encore moins "un QG de la Gestapo". Il rappelle toutefois que la presqu’île des milliardaires de Saint-Jean-Cap-Ferrat avait été fermée par les Allemands, de fin 1942 à fin 1943.

"C’était un endroit stratégique pour eux, qui étaient persuadés, à tort, qu’un débarquement se ferait par là", explique-t-il, en rappelant comment la baie avait été minée à l’époque.

Quand les Allemands se baladaient sur la presqu'île

Des militaires allemands ont cependant bien été présents dans le secteur. "Ils ont eu la possibilité de se balader sur la presqu'île et probablement de forcer quelques portes, d’aller dans des maisons, de dormir sur place. Certaines ont été dégradées", indique-t-il. Ce qui n’est pas le cas de Nellcote, assure Benoît Jarry. "Il n’est pas impossible que des personnes aient été interrogées dans les sous-sols de la villa lors de cette période".

À l’époque, la maison état encore la propriété de la famille Bordes, qui en a eu la jouissance à deux reprises, de 1919 à 1953 et de 1960 à 1965. À l'occasion de leurs recherches, Benoit Jarry et Florence Viard ont interviewé Louise Bordes, la fille du propriétaire, l'un des plus grands armateurs mondiaux de la fin du début du XIXe siècle. "En 1946, elle était retournée à Nellcote et nous a assuré ne pas avoir souvenir de croix gammée dans le hall, comme cela a pu être écrit".

L'été 1971, les Rolling Stones et une malle ornée d'une croix gammée

Un épisode plus récent sème pourtant le trouble. À l'été 1971, le photographe Dominique Tarlé passe une tête à Nellcote, où se trouvent alors les Rolling Stones. Ces derniers ont fui le fisc britannique et trouvent refuge ici, à quelques encablures de la presqu'île des milliardaires de Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est dans les sous-sols de la villa qu'ils enregistreront le double 33-tours, Exile on Main St.

Mais c'est aussi dans cette cave que Dominique Tarlé affirme être tombé sur une malle avec une croix gammée dessus. "C'était une caisse contenant de la morphine, m'a-t-il assuré", raconte Benoit Jarry. Une malle, selon le photographe qui expliquera à d'autres personnes en avoir trouvé plusieurs, finira à la mer.