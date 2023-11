Faute de couteau dans le train, il découpe son foie gras à la carte Vitale: son geste "so French" fait le tour du monde

Il fallait y penser. Mais lorsqu'on a faim, bien souvent en France, la manière ne compte pas. La vidéo a été publiée ce mercredi 15 novembre sur le réseau social X, suscitant beaucoup de réactions.

On y voit un homme, dans un train régional en Bourgogne, selon l'auteur de la vidéo, découper un bloc de foie gras avec sa carte Vitale. Du foie gras bien sûr accompagné d'une bonne baguette de pain. C'est effectivement toujours mieux qu'un bon vieux sandwich triangle.

"Manque plus qu’un verre de vin et t’as la complète", commente une internaute. "Y'a pas plus français que ça", écrit un autre. "Je réfléchis, mais je ne trouve pas de scène qui soit davantage française. Cet homme mérite la légion d'honneur il me semble", intervient encore un autre. Même les internautes et médias étrangers ont salué ce geste "so French".

Un concitoyen a dit sur Internet l'avoir déjà fait avec du pâté et sa carte bancaire. Mais celui-ci n'a pas été filmé... Dommage pour lui.

Pendant ce temps, sur le TER Bourgogne de @SNCFVoyageurs, un voyageur décide de couper son foie gras avec sa carte vitale. Merci la France 🥰 pic.twitter.com/S1ftEiadpA — Basile (@Basile_Viault) November 15, 2023

Ce passager est connu. Il s'agit d'un chef parisien du nom de Julien Gaulet, qui apparemment aime bien se mettre en scène avec de la "bonne bouffe" dans les transports en commun.

Une vidéo postée en 2021 le montre assis dans un TGV, sortir une assiette, puis une boîte en plastique contenant des spaghettis à la truffe.

Et il ouvre même une bouteille de Bordeaux pour accompagner son repas. L'art de vivre à la française.