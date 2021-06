"En temps normal, on arrive vers 5h30..." Ces fans qui font le pied de grue au Festival TV de Monte-Carlo

Bérangère a déjà treize films à son actif, en tant que figurante. Elle a tourné avec Guillaume Canet, Audrey Fleurot, Virgina Efira... Mais surtout, elle égraine tous les festivals de ce genre. "J’ai rencontré plus de 700 vedettes américaines avec qui j’ai pu échanger, être prise en photo ou qui m’ont signé des autographes."

Une habitude qui fait sourire son mari: "Je l’appelle James Bond, parce qu’elle a déjà posé avec Roger Moore et Pierce Brosnan."

Leurs deux amis, Andrée et Christian, sont également à l’affût. "On vient depuis 2012. C’est ici que nous avons rencontré Bérangère et André. En temps normal, on arrive aux alentours de 5h30 du matin, pour se poster aux endroits stratégiques. Aujourd’hui, on a posé bagage vers 8h30. C’est plus calme, un peu décevant, mais les personnalités se prennent au jeu tout de même. Ils s’arrêtent et enlèvent leur masque pour prendre une photo. C’est appréciable."

Pas de doute qu’ils camperont jusqu’à mardi, jour de clôture de cette 60e édition. Trois jours de plus pour noircir un peu plus leurs albums de souvenirs.