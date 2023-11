Elle achève son défi sportif suspendue sur un portaledge à la Tête de Chien à La Turbie

Mardi dernier, Marjorie Juarez et Zoé Lemaitre, deux sportives aguerries, se sont retrouvées pour fêter un exploit. Zoé, Grenobloise de 24 ans, a parcouru 2 600 km au départ de la Slovénie, pour achever son parcours à La Turbie. Pour l’occasion, elle a rejoint Marjorie Juarez, gérante de l’entreprise Altiplanet, proposant des activités diverses en montagne.

Elle est aussi guide d’escalade et propose des apéros/nuits sur portaledge [également appelé tente de paroi, un système accrochable destiné aux grimpeurs qui passent plusieurs jours et nuits sur des grandes voies, NDLR]. Pour ces deux aficionados de sport en plein air, se réunir pour observer le coucher de soleil depuis la vue imprenable de la Tête de Chien sonnait comme une évidence.

Après l’effort... l’apéro

Les deux jeunes femmes ont le même sponsor, Petzl. L’entreprise leur fournit du matériel sportif pour leurs activités (matériel pour la verticalité, portaledge, frontales...). Elles ont été mises en contact par ce dernier pour une rencontre au sommet, et une nuit pittoresque en tente de paroi.

L. R. et Marjorie Juarez.

À 16 h 45, Marjorie parvient enfin à installer son portaledge, après plus d’une heure de tentatives infructueuses face au vent. Et pour cause, les rafales sont tenaces et l’empêchent de mener à bien l’opération. Eurêka ! Tout est installé. Vite, il ne s’agirait pas de louper le coucher de soleil. Après un petit footing jusqu'à la voiture pour récupérer leurs affaires, la descente abrupte de la façade rocheuse s’effectue en seulement quelques minutes.

On attache les mousquetons, on s’y accroche, jambes tendues et pieds à plat contre les pierres. C’est physique, mais pas le temps de regarder dans le vide, le soleil se couche et les minutes sont comptées.

Après une petite randonnée, une descente en rappel, et quelques acrobaties pour s’asseoir sur la structure nichée au flanc de la montagne, il est temps de prendre l’apéro. Pendant que Marjorie sort les gressins et la tapenade de son sac à dos, Zoé raconte son périple entrepris 120 jours plus tôt.

Achever une prouesse sportive en beauté

Zoé a toujours fait du sport. Trail, vélo, escalade, randonnée. Cette adepte des sports en plein air est loin d’être novice. C’est seule qu’elle a décidé d’entreprendre son aventure. 120 jours de marche au départ de la Slovénie. "J’aime par-dessus tout repousser mes limites et faire de l’ultra-distance", explique Zoé, encore ravie d’évoquer ses journées intenses. Un voyage pédestre hors du commun, dont elle garde des souvenirs impérissables. "Ce qui m’a le plus marquée, ce sont les paysages et les animaux sauvages que j’ai rencontrés."

Malgré les beaux souvenirs, l’épopée ne fut pas de tout repos. "C’est ma première randonnée en solitaire aussi longue, la précédente a duré cinq jours, celle-ci quatre mois." Au-delà de l’effort physique, la passionnée de grande distance se rappelle des imprévus auxquels elle a dû faire face pour organiser ses nuits.

"Chaque jour, j’ignorais où je passerai la nuit. C’était stressant mais je m’en suis toujours bien sortie. Je dormais chaque soir dehors, dans ma tente. Parfois, je n’avais pas d’emplacement donc je demandais aux habitants si je pouvais emprunter leur terrain", évoque la sportive chevronnée en riant.

Pour cette employée en arts et spectacle vivant, passionnée de culture, ce petit stop atypique à La Turbie est une façon de clore en beauté le fruit de ses efforts. "Je ne suis jamais venue à la Tête de Chien et je trouve ça magnifique. Pour moi c’est la plus belle vue que l’on puisse avoir sur Monaco. De nuit, avec les lumières, c’est à couper le souffle. Je suis heureuse de finir ma marche ici et demain, avant de partir, je pique une tête en Principauté !", achève la jeune femme.

Une activité hors du commun

"Il commence à cailler", s’exclame Zoé, encore vêtue du short de sa journée de marche. "On va aller se changer", enchaîne Marjorie. Les deux sportives s’apprêtent à passer la nuit sur la petite tente de toile. Malgré le froid, hors de question de faire marche arrière. Nécessaire requis: collant thermique, lampes frontales, matelas pour couper du vent, sac de couchage. Entre autres. Un attirail de circonstance pour une nuit suspendue à plus de 50 m d’altitude.

"Le portaledge n’est pas très connu par ici. J’en parle mais c’est compliqué d’attirer du monde. Ça donne envie aux gens, mais je peine à me faire connaître", confie Marjorie. L’ex-infirmière en soin de réanimation cardiaque, escaladant des parois depuis le plus jeune âge, souhaite proposer une toute nouvelle approche du secteur. "Le milieu de l’escalade est en partie masculin. J’aimerais développer localement une formation d’escalade destinée aux femmes", ajoute-t-elle.

C’est sur cette tente de toile, face à la mer et aux lumières citadines vacillantes, que Zoé et Marjorie se sont laissées aller dans les bras de Morphée, la tête pleine de projets pour l’une, et l’envie de découvrir toujours plus de paysages en surpassant ses capacités physiques pour l’autre.