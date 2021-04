Elections régionales au Mexique: un candidat lance sa campagne couché dans un cercueil

Carlos Mayorga, candidat dans l'Etat de Chihuahua (nord), a expliqué mardi avoir "décidé de lancer cette campagne politique à l'intérieur d'un cercueil pour envoyer un message aux politiciens: ils ont un peuple mort, une ville, une communauté, une cité, un état morts à cause de leur indifférence".

M. Mayorga est arrivé dans un cercueil de couleur dorée lors d'une réunion électorale organisée sur un pont entre la ville frontalière mexicaine de Ciudad Juarez et El Paso, au Texas américain.

Il était accompagné d'assistants vêtus de combinaisons de protection biologique et portant des bouquets de fleurs pour attirer l'attention sur le bilan de plus de 200.000 morts du Covid-19 au Mexique, le troisième le plus élevé au monde.

Les politiciens "ont gardé le silence sur les niveaux élevés de la criminalité organisée. Ils ont gardé le silence sur la situation chaotique du Covid", a-t-il déclaré après s'être extirpé du cercueil où il reposait.

Depuis la fin 2006, quand le gouvernement a lancé une offensive militaire contre les cartels de drogue, quelque 300.000 personnes ont été assassinées au Mexique, un des pays les plus violents au monde.

La campagne pour les élections dans les 32 états du Mexique entamée dimanche a été précédée par l'assassinat de 16 candidats.

Quelque 94,4 millions de Mexicains sont appelés à voter le 6 juin pour élire 500 représentants de parlements régionaux, dont 15 des 32 gouverneurs.