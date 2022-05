Des trous géants apparaissent dans les rues de plusieurs grandes ville italiennes, pourquoi?

Après un bruit sourd qui a réveillé une grande partie du quartier, une colonne de fumée s’est échappée de l’immense ouverture dans le sol. Six voitures ont basculé dans un trou de 20 mètres.

Plus de 30 km de galeries

Miraculeusement, personne ne se trouvait dans les environs au moment où le béton s’est éventré. "Sous une fine couche de surface, il n’y avait que du vide, et c’est pour cela que ça a cédé brutalement," a expliqué Ennio Aquilino, porte-parole des pompiers de Naples. L’Agence France Presse rapporte que ces effondrements sont réguliers dans de nombreuses villes italiennes.

Mais ces dernières semaines, l’apparition de trous dans les villes de Naples ou Rome interpellent. Au point que des géologues ont été dépêchés afin de cartographier le sous-sol romain et comprendre ce qui se passe en surface. Si les énormes trous apparaissent le plus souvent après de fortes pluies, les spécialistes ont identifié l’une des causes: le tuf.

Cette roche volcanique tendre résulte de la consolidation de débris volcaniques. D’après les premières constatations, les géologues ont découvert que le sous-sol de Rome était "un véritable gruyère. Le tuf est tendre par endroits et dur à d’autres", a confié Stefania Nisio aux caméras de France Télévision. "C’est cela qui fait que le sol est instable."

Quelle solution ?

Dès lors, les scientifiques ont commencé à cartographier le sous-sol romain. Pour l’heure, 32 kilomètres de galeries ont été recensés. Elle menace Rome, mais une autre cause pourrait être responsable de ces effondrements. Cela se situe dix mètres sous terre. Il s’agit de l’ancienne cité romaine construite il y a plus de 2 000 ans.

Les spécialistes estiment que les "petits tremblements de terre à répétition font s’effondrer les galeries." Ainsi, des trous géants se forment à la surface et inquiètent les habitants de nombreux quartiers de la capitale romaine. Dans l’urgence, ils doivent quitter leur logement sans savoir s’ils pourront le réintégrer. Si certains trous dans les rues sont rebouchés avec du béton, les géologues expliquent que "renforcer un espace fragilisé ne fait que déplacer le problème plus loin."

Face à la situation, il n’existe pas de solution miracle. Les géologues tentent d’anticiper les effondrements mais face à l’immensité du sous-sol romain, cela n’est pas simple.

Un phénomène observé à deux reprises à Nice

En 2017, un trou de cinq mètres de diamètre et trois de profondeur s’est formé rue de France, près du bord de mer.

L'année suivante, en 2018, un trou de 4 mètres de diamètre était apparu sur la plage du Lido., en face du palais de la méditerranée à Nice.