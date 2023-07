Grâce à la réalité virtuelle, vous pouvez désormais visiter le Trophée d’Auguste à La Turbie... tel qu’il était à l'époque romaine

Entrez, munissez-vous de votre smartphone et flashez un des deux QR codes disposés face au Trophée d’Auguste. Vous découvrez alors le monument dans sa forme d’origine, tel qu’il était initialement à sa construction à l’époque romaine.

Une petite innovation virtuelle développée techniquement par la société Edikom, en partenariat avec la Communauté d’agglomération de la Riviera Française (Carf).

Laquelle travaille depuis 2019 à la valorisation de la Via Julia Augusta, itinéraire romain légendaire qui reliait Rome à La Gaule par le littoral.

Une vision à 360°

Cet axe de circulation terrestre créé par l’empereur Auguste en 13-12 avant Jésus Christ traverse l’étroite bande littorale de Vintimille à La Turbie.

Classé au Monuments Historiques, le Trophée d’Auguste est l’élément le plus remarquable du parcours et célèbre l’avènement de la conquête de l’arc alpin par l’Empereur et son régime impérial.

Ce nouveau dispositif 2.0, inauguré officiellement à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, s’inscrit donc dans la continuité des travaux engagés par la Carf.

"Dans ce cadre, on avait fait plusieurs expositions physiques à Menton ["Il était une voie, le voyage des romains en Riviera", en juin 2019 au palais de l’Europe, ndlr], puis à Beausoleil et La Turbie", rappelle l’historienne Christine Didier, chargée de mission à la Carf pour le suivi du projet Via Julia Augusta.

"Comme toute exposition, quand ça se termine, il y a une forme de frustration de ne pas avoir pu montrer l’étendue de la documentation. Car on ne peut pas tout exploiter. A la Carf, on a donc eu l’idée de construire une exposition virtuelle(*)."

Cette dernière se présente en plusieurs étapes, correspondant à celles de la Via Julia Augusta sur le terrain, pour former une sorte de musée virtuel.

Sur place, au Trophée d’Auguste, cela se traduit par deux QR codes disposés face à l’édifice, que les visiteurs sont invités à flasher avec l’appareil photo de leur smartphone. Ils sont alors redirigés vers une page sur laquelle le monument se dévoile en réalité virtuelle à 360°.

"On a pu le restituer totalement de manière virtuelle dans son environnement antique", explique Antide Viand, administrateur des Monuments nationaux.

Un peu d’histoire

Car au fil du temps, le Trophée d’Auguste a été plusieurs fois altéré, avant d’être finalement restauré au début du XXe siècle par les architectes Jean-Camille et Jules Formigé.

"Ce monument existe depuis -7 ou -6 avant J.C., sous la forme que nous avons restituée de manière virtuelle. Mais à la fin de l’Antiquité, il commence à être démantelé par les moines de l’abbaye de Lérins qui y voyaient un symbole païen. Au Moyen Âge, c’est l’inverse qui se passe. On va le fortifier parce qu’on voit en lui un point d’observation stratégique", rappelle Antide Viand.

Le Trophée est alors entouré d’une fortification et son sommet, du haut de ses 50 mètres, sert de tour de guet. "Avec le temps, le Trophée devient une place forte des Ducs de Savoie. Ce qui n’était pas sans contrarier Louis XIV, qui y voyait une dangereuse enclave. En 1705, il ordonne sa destruction. En faisant dynamiter l’ensemble, le Trophée est altéré. Il n’en reste plus grand-chose. Mais il y a une prise de conscience progressive à partir du XVIIIe siècle, quand on voit émerger ces vestiges. Au tout début du XXe siècle, deux architectes père et fils, Jean-Camille puis Jules Formigé, commencent à l’étudier pour le restaurer."

Formigé père en réalise une anastylose, en replaçant les blocs d’origine retrouvés sur place. "Après la Première Guerre mondiale, son fils prend la relève et va plus loin puisqu’il va faire retailler des blocs manquants ou trop altérés pour compléter cette restitution. Et ça s’arrête faute de budget. Le Trophée reste dans l’état qu’on connaît aujourd’hui." Avec quelques mètres en moins par rapport au monument d’origine puisqu’il culmine désormais à 35 mètres de hauteur.

C’est là que le virtuel joue tout son rôle. "Aujourd’hui en France, ce sont des choses qu’on ne fait plus en termes de déontologie. On va restaurer le monument mais on ne le reconstruit pas. Le virtuel nous aide beaucoup pour aller plus loin dans cette reconstitution. D’une part parce qu’on peut restituer totalement l’édifice sans le toucher."

Mais aussi parce que le virtuel est modulable à l’infini. Et Christine Didier de confirmer: "Tout est modifiable. Si demain on se rend compte qu’il y a quelque chose qu’on peut rajouter ou qu’on doit enlever parce que ça ne correspond pas à la recherche en cours, on peut le faire".