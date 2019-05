Contrôlée par la police en Floride, elle sort un alligator vivant de son pantalon

Des agents du comté de Charlotte (Floride) ont intercepté une camionnette, lundi vers 3h15, après que le conducteur de celle-ci eut omis de faire son arrêt obligatoire à une intersection.

L’automobiliste de 22 ans a expliqué aux policiers que lui et sa passagère revenaient tout juste d’un endroit à proximité, où ils avaient tenté de collecter des grenouilles et des serpents.

Un des policiers a demandé à voir les animaux sauvages qu’ils avaient ramassés, pour s’assurer qu’ils n’avaient pas en leur possession des espèces réglementées.

41 tortues dans un sac à dos

Le jeune homme a ouvert un sac près de lui dans lequel se trouvait des vêtements et des objets personnels. La passagère a ensuite ouvert le sac à dos qui se trouvait à ses pieds.

Celui-ci contenait 41 petites tortues de boue rayées de même qu’une tortue à carapace molle. Devant cette découverte, le policier a demandé à la jeune femme si elle cachait une autre espèce dans ses effets personnels.

Celle-ci a alors sorti un alligator d’un pied de long de son pantalon de yoga.

"Elle avait également dans la voiture 41 tortues à trois bandes", a fait savoir sur les réseaux sociaux le bureau du shérif du comté de Charlotte, situé sur la côte ouest de la Floride, près du parc national des Everglades.

Selon la Florida Fish Wildlife and Conservation Commission (FWC), qui a été appelée sur les lieux pour poursuivre l’enquête, les deux espèces de tortues et l’alligator étaient bel et bien des espèces réglementées.

Photos de la dangereuse petite bête à l'appui, le bureau du shérif détourne avec humour dans son message le célèbre hashtag #FloridaMan --équivalent américain du "Ivre virgule"-- accompagnant les nombreux faits divers insolites répertoriés en Floride.

Les reptiles ont été saisis puis remis en liberté.