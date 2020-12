Cette pizzeria de Nice propose cette semaine une pizza au... CBD, le cannabis légal

Voilà une pizza bien étrange... C’est "L’humeur du Pizzaïolo" à L’Authentique, un restaurant situé boulevard Auguste Raynaud à Nice. Une pizza qui change toutes les semaines.

Celle-là devait sortir du four seulement jusqu’à ce dimanche, mais pas de panique si elle vous tente, face à l’engouement, cet OCNI - objet comestible non identifié - revient la semaine prochaine.

Histoire de faire patienter avant la pizza de Noël à base de foie gras. C’est Steeve Bonnet, le patron de l’Authentique qui révèle les secrets de cette pizza au CBD, le cannabidiol, c’est-à-dire le cannabis légal.

"Il y a du chèvre, des poireaux en fondue. Et des tranches de kakis italiens", sourit Steeve. Et à défaut d’origan, ce sont des restes de fleurs ou têtes de cannabis CBD, la partie la plus qualitative, qui sont saupoudrés sur la pizza toute chaude. "Ça donne un petit goût floral qui plaît beaucoup", commente Steeve.

Une pizza planante? Il rit: "Tout est légal, avec notre partenaire CBD shop on n’utilise que du CBD avec un taux de THC [la molécule psychoactive du chanvre, NDLR] inférieur à 0,2%".