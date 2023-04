Ces deux jeunes Azuréens vont rejoindre Paris en voiture... sans permis

Les élèves de terminale au lycée Pierre et Marie Curie, vont relier Paris depuis Menton en voiture sans permis. Un périple de 2000 km au total qu’ils veulent réaliser en un peu moins de deux semaines.

Ils ont pris le départ ce dimanche 16 avril, à 8 h 30, et espèrent gagner la capitale en quatre jours avant de redescendre dans le Sud. Une aventure validée par leurs parents qui avouent, à deux jours du départ, avoir "la boule au ventre".

Quel est votre itinéraire ?

Enzo : On part de Menton, dimanche à 8 h 30 et on va aller à Paris par étapes en quatre jours. Nous revenons le 28 avril, si tout se passe bien. Ça nous fait un bon petit périple !

D’où vous est venue l’idée ?

Enzo : Ça partait d’une blague à la base. Au cinéma, Jordan me propose en rigolant de partir à Paris avec ma voiture sans permis. Je l’ai regardé dans les yeux et lui ai dit " vas-y, on y va ". C’était il y a trois mois à peu près.

Jordan : Il a fallu négocier avec les parents.

Enzo : Au début, c’était compliqué avec nos deux mères mais on a réussi à les motiver.

C’est un défi caritatif ?

Enzo : Absolument pas. On fait ça pour nous. On a découvert après coup que c’était un record de France et potentiellement un record du monde, parce qu’on est adolescents. On verra peut-être pour l’enregistrer.

Jordan : C’est surtout pour avoir un bon souvenir.

Enzo : Dans deux mois, je serai majeur et j’aurai une vraie voiture. Je voulais avoir des souvenirs puissants avec celle-ci.

Donc vous partez à vos frais ?

Enzo : On a six sponsors : Au pays du citron de Menton et La ferme des citrons qui sont les entreprises de mes parents, Techprint, la menuiserie du père de Jordan, Mister Bubble à Sospel et Motos joly qui nous a fait toute la révision de la voiture et l’assurance Segui, qui nous paye une partie de l’essence. Il faut quand même compter 400 euros aller-retour. En plus, nous avons créé une cagnotte Leetchi " Menton Paris sans permis " pour financer ce voyage.

Vous êtes confiants ?

Enzo : J’ai fait déjà 30 000 km avec la voiture. Bon, c’était en trois ans. Là, on va faire 2 000 km en deux semaines. Ce n’est pas grand-chose en comparaison.

Quelle sera la plus grosse difficulté ?

Enzo : Le poids. C’est une voiture prévue pour deux personnes et avec tous les bagages, l’essence, ça fera quasiment le double.

Jordan : La route de montagne aussi. On va devoir traverser des cols…

Enzo : On verra bien. On croise les doigts !