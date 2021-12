Ces 10 histoires insolites qui ont marqué 2021 dans la Métropole de Nice

C’est probablement la hantise de nombreuses personnes. Fin mai, Yves Jacomet se rend à la Poste, à Nice, avec son livret d’épargne à la main. Problème, une fois sur place, ce médecin hospitalier découvre que son compte a été clôturé et que son argent, un chèque de 20.000 euros qu’il avait déposé en 2014, a disparu. Sueurs froides, le médecin niçois interroge les employés de La Poste, sans succès. "On me répond qu’aucun responsable n’est présent, que la raison de cette annulation de solde est inconnue, racontait dans nos colonnes Yves Jacomet. Ils se mettent à quatre ou cinq pour lire l’écran de l’ordinateur et me disent que je serai contacté, mais ils ne savent pas quand, ni par qui…" Il finit par quitter les lieux et décide de se rendre dans une autre agence de Nice où il avait effectué sa dernière opération. Toujours en vain. La colère monte, l’épargnant est poussé vers la sortie mais ne décolère pas. "On m’a demandé d’arrêter de faire du scandale et de quitter les lieux. C’est hallucinant! Vous confiez votre argent à ces gens, et ils vous expliquent un jour que vos économies ont disparu. Ils sont incapables d’en trouver trace." Finalement, la Banque Postale a retrouvé la somme qui avait été "mise en consignation" par la banque.

Menacé, l’arbre emblématique de Saint-Jeannet a été sauvé par la municipalité. (Photo ville de Saint-Jeannet).

Il était menacé. Maltraité. Pas toujours respecté. "Même si les visiteurs n’ont pas l’intention de le dégrader, nous pouvons constater un piétinement important autour du chêne, le sol est tassé, relatait au mois de janvier, dans nos colonnes, l’ajointe en charge Tourisme et du patrimoine, Céline Légal-Rouger. Elle évoquait cet arbre emblématique de 400- 500 ans. Beaucoup grimpent dessus et, à certains endroits, l’écorce est lisse." Il est désormais sauvé. La municipalité de Saint-Jeannet s’est mobilisée pour acquérir les parcelles sur lequel l’arbre se trouve. L’achat devait permettre de "prendre des mesures nécessaires afin de préserver cet arbre qui fait désormais partie du patrimoine végétal de notre commune", affirmait lors d’un conseil municipal la maire de Saint-Jeannet Julie Charles.

Désormais amis, les deux anciens collègues ont créé la recette dans leur laboratoire à La Colle-sur-Loup. (Photo Y. D.).

Ils s’appellent Manuel Marchioretti et Antoine Trouillier et ils se sont rencontrés en 1999 au centre scientifique de Monaco. Respectivement ancien biologiste marin et responsable en informatique, les deux anciens collègues sont restés amis. Et un soir de juillet, les deux protagonistes ont eu une idée: réaliser des beignets de méduse. Après avoir fait plusieurs essais dans leur cuisine laboratoire à La Colle-sur-Loup, "on les a fait goûter à des amis sans leur parler de méduse et ils ont trouvé ça bon", racontait dans Nice-Matin, Manuel Marchioretti. Depuis, ils vont s’approvisionner tout au long de l’année vers Saint-Jean-Cap-Ferrat "parce que c’est beau et accessible. Et puis, le lieu n’est pas trop pollué." La prochaine étape? Développer un partenariat avec de grands hôtels et restaurants pour l’amener jusqu’à nos assiettes.

La corsetière a envoyé une culotte au Premier ministre pour manifester son mécontentement lors du troisième confinement et de la fermeture de son commerce à Cagnes-sur-Mer. (Photo Dylan Meiffret).

Fin avril 2021. Jean Castex, Premier ministre, reçoit une enveloppe contenant une lettre et... une culotte. L’expéditrice s’appelle Christele Montigny. Elle est corsetière et gérante de la boutique Tocade Lingerie à Cagnes-sur-Mer. La raison de cette action originale? Le troisième confinement, commencé quelques semaines auparavant. à l’époque, considéré par le gouvernement comme "non essentiel", le commerce de la Cagnoise ferme ses portes. Des boutiques de lingerie de toute la France se regroupent au sein du collectif Action culottée. Quelques semaines plus tard, Christele Montigny obtient un retour de Matignon. "C’est une réponse presque formelle, regrette, en mai, la commerçante. Notre demande n’a pas été prise en considération. Il n’y a pas de prise de conscience."

Simon Greboval, 24 ans, et les membres de l’association Riviera 44 font des reconstitutions. (DR).

Ils ont la vingtaine. Ils sont une petite dizaine de passionnés de la Seconde guerre mondiale. Et, avec l’association Riviera 44, Simon Greboval, 24 ans, et ses camarades organisent des reconstitutions d’époque. Leur terrain de jeu préféré? Le "front oublié", résument les passionnés. Autrement dit: le col de Turini et le massif de l’Authion (entre Lucéram, La Bollène-Vésubie et Moulinet). Secteur où les Français et Américains ont affronté les Allemands. "Petit, mes grands-parents m’amenaient dans les cimetières et les monuments, et je me suis passionné. En lisant des livres, j’ai appris qu’il y avait eu ce front. J’ai contacté des familles de vétéran sur Facebook, je récupère des photos d’époque des témoignages...", a expliqué Simon, il y a quelques jours, dans nos colonnes.

À quelques minutes de leur épreuve, les élèves du collège Saint-Exupéry ont tenté de se détendre. (Photo Dylan Meiffret).

Au collège Saint-Exupéry à Saint-Laurent-du-Var, les 120 élèves de 3e qui devaient passer leur épreuve du brevet ont été convoqués trente minutes plus tôt. Le motif? Une séance de relaxation dispensée par Yoanna Guigue, praticienne en psychothérapie. Au programme notamment: une séance de bâillements, un exercice où les élèves devaient choisir un post-it et s’imaginer, chacun, peindre une partie de leur corps progressivement en fonction des indications de la thérapeute. "C’est comme une bulle en dehors de l’espace-temps", plaisantait Yoanna Guigue dans Nice-Matin, le 27 mai. De son côté, Vic a plutôt été conquise par la courte séance. "Ça m’a relaxée et ça a diminué mon stress."

Rami Sahli et son avocat MJean-Pascal Padovani ont porté plainte contre le géant du streaming. (Photo Eric Ottino).

Il est apparu dans un blockbuster sur Netflix et n’en savait rien. Du moins avant que quatre-vingt personnes lui envoient des messages pour le prévenir. Rami Sahli est électricien et vit à Nice. Il a été filmé à son insu par l’équipe de tournage du long-métrage Sentinelle. Un film produit par le géant du streaming avec au casting Olga Kurylenko (ex-James Bond Girl dans Quantum of Solace). Le long-métrage raconte l’histoire d’une militaire, Klara, traumatisée et de retour de Syrie. Elle est affectée à l’opération Sentinelle à Nice. Dans la fameuse scène, Rami et un collègue apparaissent dans le viseur d’un fusil d’assaut du personnage principal, posté sur la terrasse du Méridien. La militaire, en pleine crise d’angoisse, surveille la Prom’ par la lunette de son arme. Problème, le jeune niçois n’a jamais signé de contrat pour donner son accord pour figurer dans cette production... Ni pour être décrit comme "deux jeunes barbus" dans l’audiodescription de la scène en question. Une connotation douteuse alors qu’il est visé par la militaire. "Ce jour-là, je sortais d’un chantier électrique près des restaurants de plage de la Prom’, raconte, en juin, le principal intéressé. On s’est salué et je suis rentré chez moi. Je n’ai pas vu de camion de tournage, rien." Depuis, le jeune homme, accompagné de son avocat, a porté plainte au pénal pour provocation publique à la discrimination et à la haine raciale. Ils attaquent également au civil pour atteinte au droit à l’image.

Près de 120 galets ont été "pucés" pour une étude menée par l’université de Pise. (Photo Cyril Dodergny).

Ce n’est un secret pour personne: avec la houle, les galets se déplacent. Ce qui, en revanche, reste un secret pour la plupart des ingénieurs et scientifiques, c’est pourquoi et comment ils se déplacent. C’est donc avec ces questions en tête que l’université de Pise (Italie) mène une étude au mois d’avril, à Nice. "On a récolté 300 galets d’une taille suffisante pour être percés, en variant les formes, explique, alors, Julien Laurraun, ingénieur pour la direction des affaires maritimes métropolitaines. Au total, ce sont 120 galets qui sont « pucés" puis remis sur la plage de Magnan. "On les a peints en gris-blanc, pour les repérer à l’œil nu. On a choisi une couleur discrète pour que les personnes qui se baladent ne les repèrent pas et ne repartent pas avec." En ce printemps 2021, les personnes en charge de l’étude se rendent sur place 4 heures après la mise en place de cette expérimentation. Puis, le lendemain et le surlendemain. Leur constat? Sans surprise, les galets bougent. "Malgré une houle d’une dizaine de centimètres, on en a retrouvé certains à 30, 40mètres plus loin." Les universitaires planchent actuellement sur leurs conclusions. Leurs objectifs? Adapter l’engraissage des plages. À noter, qu’en 2021, la Métropole a dépensé près de 350.000 euros pour remplir le littoral, avant la saison estivale.

Un œuf dans un autre œuf, un phénomène très rare, mais dangereux pour la pondeuse. (DR).

Un œuf peut en cacher un autre. Le 1er juillet, Bikini, une poule de Tourrette-Levens, pond un œuf. Géant: 229 grammes. À 20g près, le plus gros œuf du monde. Mais l’affaire n’en reste pas là. Un truc incroyable sort de la coquille. En cassant par mégarde cet œuf, l’une des propriétaires du poulailler – que se partagent des voisins – fait une découverte inattendue: dans le jaune, il y a un deuxième œuf! La poule Bikini a eu de la chance et aurait pu laisser des plumes dans cette expulsion extravagante. Une vétérinaire est interrogée. Elle décrypte le phénomène: "Chaque jour, une poule a une ovulation, explique en effet, le docteur Marie-Pierre Lacoste. C’est pourquoi, elle pond un œuf par jour." Dans le cas présent, l’ovule a probablement stagné un peu et il y a eu congrégation de plusieurs ovules, "d’où l’œuf dans l’œuf et certainement plusieurs jaunes". Ce qui ne nous dit toujours pas qui de la poule ou de l’œuf est arrivé en premier.

C’est ici, à Saint-André-de-la-Roche qu’a eu lieu la battue, le 21 octobre. (Photo Frantz Bouton).

L’affaire a fait grand bruit. Et pour cause: le 21 octobre, vers 9 heures, des chasseurs tirent plusieurs coups de feu à Saint-André-de-la-Roche, à proximité des habitations. Ils participent à une battue aux sangliers, autorisée par la préfecture. Tout de même, les coups de feu éclatent non loin d’une école et d’une crèche. Des voitures circulent et des piétons vont et viennent non loin des tirs. Pire: le projectile d’un fusil de chasse finit sa course, par ricochet, dans la cour du Secours Populaire. Bénévoles et employés de l’association sont médusés. Les chasseurs parviennent à leur fin en abattant un sanglier. Le maire, Jean-Jacques Carlin, argumente cette battue par "une forte demande des habitants... Les gens n’osent plus sortir promener leur chien".