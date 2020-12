Ce petit varois envoie des cartes de vœux pour égayer le réveillon d’inconnus

A neuf ans et demi, Elliot, écolier de CM1, a spontanément suivi l’idée de sa maman: "J’ai fait des cartes de vœux pour des proches et des gens qu’on ne connait pas. C’est une période difficile mais ça doit être une belle fête malgré tout, malgré le confinement et la maladie. On envoie des messages positifs, de soutien pour qu’à Noël, on ne pense qu’à ça et pas à la Covid" explique-t-il...

Danièle, sa mère, a en effet constaté qu’en "cette période particulièrement propice à la division, il est important d’élargir le cercle des vœux au-delà des proches pour diffuser un message de fraternité". Si une quarantaine partira dans le monde entier à destination de la famille et des amis, une quinzaine sera déposée dans des boîtes aux lettres du centre mais aussi des abords de Tourves.

L’espoir de créer une chaîne

A l’intérieur de l’enveloppe, une carte de la maman et une du fils, toutes deux admirablement décorées et pleines d’espoir mais aussi un kit permettant de réaliser soi-même une autre carte aussi jolie, à offrir à son tour à un proche ou un inconnu. A l’image du colibri ou de l’effet papillon, ils espèrent donner des idées, créer une chaîne, offrir un petit instant de bonheur aux lecteurs.