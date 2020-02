Ce petit Varois a coupé ses cheveux qu’il laissait pousser pour pouvoir les offrir à un enfant atteint d’un cancer

Et si la démarche d’Evann a été une évidence pour lui, trouver la structure qui ferait la perruque a été un véritable parcours du combattant.

« Honnêtement on ne pensait pas que trouver une association qui fasse directement une perruque avec les cheveux d’Evann serait si compliqué, indique sa mère. Nous ne voulions pas un organisme qui utilise les cheveux pour faire des extensions et reverse une participation financière pour une perruque. Après des mois de recherches, nous avons finalement trouvé notre bonheur ; le lycée des métiers des arts de la coiffure à Lyon. Je suis en contact avec une professeur, Mme Meynand, qui va réceptionner les cheveux d’Evann. »

Une perruque pour enfant