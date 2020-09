Ce Niçois a battu un record du monde à bord d'un ULM... qu'il a construit lui-même

Au final, c’est un authentique exploit qu’il a signé. Et qu’il faut, pour mieux en mesurer la portée, analyser sous le prisme de l’histoire intime du bonhomme. Une histoire qui débute alors qu’il n’avait que 5 ans. "J’étais au balcon quand j’ai vu trois Italiens atterrir dans le lit du Paillon. Ça a été immédiatement le déclic…"

Dix ans plus tard, devenu ado, il s’achète, pour 110 euros et après quelques petits boulots lui ayant permis d’économiser la somme nécessaire, un premier parapente. Hors d’usage, évidemment. Mais qu’il bricole néanmoins et avec lequel il effectue son baptême de l’air. Sans avoir pris le moindre cours au préalable !

"Devant mes copains, je me suis jeté, seul, de l’Observatoire de Nice, alors que je n’avais encore jamais volé. Mais je n’ai franchement pas eu peur et tout s’est bien passé. C’était en fait le plus beau moment de ma vie…"

Le destin se chargera de la suite. Et fera en sorte que celui qui allait devenir le patron de l’entreprise Drone 06 puisse continuer à s’enivrer de ce parfum envoûtant qui ne naît qu’en altitude. En passant d’abord au paramoteur. "La première fois, avec cet engin, j’ai décollé de la Sernam. J’ai survolé, de pas très haut, tout le Vieux-Nice, alors qu’à l’époque, c’était déjà interdit. Et j’ai atterri sur la Prom’. C’était juste incroyable, mais c’était il y a 20 ans, et on n’avait pas tous ces problèmes de sécurité. J’ai quand même été contrôlé, mais avec beaucoup de bienveillance, ce qui ne serait plus le cas aujourd’hui, évidemment…"

Une traversée difficile

L’homme-oiseau qu’il s’imagine être devenu continuera donc de déployer ses ailes. Pourra même, quand les finances le lui permettront, et après avoir passé sa licence de pilote, aller encore un peu plus loin sur le chemin escarpé de ses rêves. Avec, entre autres, l’acquisition d’avions, cette fois tout neufs.

Mais, malgré tout, ça ne lui suffit toujours pas…

Alors, à partir d’un simple châssis, qu’il commande en Italie, il se met en tête de fabriquer sa propre machine. De A à Z, parachute et électronique embarquée y compris. "Tout le monde me prenait pour un fou. Mais j’ai réussi un 1er vol test, autour de l’aérodrome de Fréjus, le 31 mars 2019. Et là, j’ai eu envie de renouer avec une autre de mes folles envies : refaire ce que Roland Garros avait été le premier à faire à l’époque, avec un vol entre Fréjus et Bizerte... Ca a été, en amont, une très longue préparation technique, durant laquelle il m’a fallu tout vérifier et revérifier. J’ai même demandé à un ami, la veille de notre départ, de “monter” sur Paris, de nuit, pour aller chercher une sonde parce que j’avais un doute sur celle qui était installée. Mais j’ai aussi dû obtenir toutes les autorisations de vol nécessaires, ce qui n’a pas été si simple... Et puis, il y a eu les impondérables, comme à mon arrivée à Carthage, quand j’avais le contrôleur à la radio, et qu’il pensait que j’étais un avion de ligne. Il m’a obligé à faire trois tours d’approche alors que je ne savais même pas où j’en étais au niveau carburant…"

Comme un oiseau