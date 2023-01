Ce couple a été surpris en plein ébat sexuel par un pilote du Rallye Monte-Carlo

Ce jeudi 19 janvier vers 22h, horaire de passage de la deuxième spéciale de la première soirée du Rallye Monte-Carlo édition 2023, qui reliait La Cabanette au col de Castillon, le mercure affichait 2°C.

Pas de quoi effrayer ce couple, par ailleurs emmitouflé de la tête à la taille, et bien décidé ce soir-là à foncer à 150km/h sur les lacets de l'indécence.

La séquence saisie par une caméra embarquée

La caméra embarquée dans la voiture du pilote grec Jourdan Serderidis, arrivé 49e de l'épreuve, a ainsi capté l'ébat sexuel des deux tourtereaux frigorifiés au bord de la route... rejoints par au moins un Monsieur vêtu de bleu, apparemment très intéressé par la reproduction des homo-sapiens en milieu semi-montagneux.

Le passage, pourtant très furtif (les voitures de rallye roulent entre 100 et 200km/h dans les petites routes de montagne), est hilarant. Et la séquence a d'ores et déjà commencé à affoler la Toile.

👀 Un couple en plein ébat, pris dans les phares d’une voiture (et par la caméra) en plein rallye de Monte-Carlo #WRC #HotSpot pic.twitter.com/LEj18clWCt — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) January 20, 2023

"Je suis allé tout droit"

Habituellement, sur le rallye Monte Carlo ce sont les images de sorties de route qui sont les plus relayées sur les réseaux sociaux. Là, fort heureusement, le pilote de la Ford Puma continue sa route, imperturbable... même s'il a concédé plus de cinq minutes après les deux premières spéciales. Avait-il gardé les images honnies en tête?

"Je suis allé tout droit sur la glace noire. Je n’ai pas pu reculer, donc j’ai perdu environ une minute là-bas. Mais nous sommes toujours là!", a déclaré Jourdan Serderidis à l'arrivée de cette spéciale.

Nous n'avons pas pu joindre l'homme et la femme aperçus sur le bas-côté de la route, qui auraient certainement eu un tout autre commentaire de cette épreuve du rallye Monte-Carlo.