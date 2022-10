Ce Breton de 74 ans se remet en selle pour son 12e Roc d’Azur

Hervé Traon aime la modestie. "Je n’ai plus l’esprit de compétition depuis longtemps. Si je participe à la course, c’est pour me fixer un challenge. Quand je pars, je ne cours pas pour le classement mais pour terminer l’épreuve", assure le cycliste finistérien de 74 ans, attablé les bras croisés sur la terrasse de son bungalow, au camping de la Plage d’Argens. Ce que ce Breton ne précise pas, c’est que le Ford Roc marathon, auquel il a participé hier, invite les vététistes à sillonner les collines des Maures (le col de Valdingarde, celui du Bougnon à Roquebrune-sur-Argens) sur un parcours de 92 kilomètres et de 2440mètres de dénivelé cumulé: un circuit éreintant dont certains ne viennent pas à bout.

Si ce féru de deux-roues a une telle condition physique, c’est aussi grâce aux multiples sports qu’il a pratiqués depuis son plus jeune âge sur la côte atlantique: course à pieds – Hervé Traon était sur la ligne de départ du marathon de Rennes notamment – handball, basketball... Pour préparer les différents formats du Roc d’Azur, ce père de famille ne manque pas une occasion de partir en randonnée sur des distances de 65 kilomètres avec son groupe d’amis et s’entraîne régulièrement sur route avec le club de cyclistes de Morlaix, auquel il a adhéré il y a quinze ans et dont il est d’ailleurs vice-président.

En lice pour la 12e fois!

C’est aussi la douzième fois que le coureur fait un périple en voiture pour participer au Roc d’Azur, qui apparaît désormais comme un rituel. Venu tester le concept de cette manifestation de VTT pour la première fois en 2008, Hervé Traon ne rate pas une édition depuis. Malgré un pépin de santé et une intervention chirurgicale en janvier, cet ex-sapeur-pompier et sportif depuis toujours a tenu à remonter sur son vélo cette année. "La première chose que j’avais envie de faire après mon opération, c’était recommencer à pédaler comme avant. Et je l’ai fait un mois plus tard. Ce sport rude qui nous habitue à serrer les dents, à persévérer malgré la souffrance, m’a aidé à tenir le coup", confie-t-il.

Cet habitué du Roc’h des monts d’Arrée, à Quimper, participera également à l’épreuve du Roc d’Azur (53,7km et 1.380m de dénivelé cumulé) dimanche matin.