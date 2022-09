Barre énergétique, biscuit, saucisse... Comment le grillon est devenu un classique de la cuisine thaï

Barre énergétique, biscuit ou saucisse: à Bangkok, les insectes, en particulier le grillon, se retrouvent dans nombre de plats, signe d'un intérêt toujours croissant pour cette source de protéines plus respectueuse de la planète.

Le marché mondial des insectes comestibles, alternatives bien connues à la viande, devrait peser 1 milliard de dollars dans les années à venir, et la Thaïlande en est un producteur important.

Au menu d'un restaurant éphémère de la capitale, un burger goût grillon est servi aux clients en quête d'originalité.

"Il ne faut pas limiter les grillons à de la "street food", servis juste grillés avec de la sauce soja dessus", explique Poopipat Thiapairat, copropriétaire du restaurant Bounce Burger.

"On peut en faire des hamburgers, de la pâtisserie, des biscuits ou même avec du paprika pour parfumer les frites... tout cela est possible."

Les grillons sont une source de protéines, mais aussi de fer et de vitamines, et font partie des insectes les plus consommés dans le monde.

Malgré tout, leur aspect peut rebuter, selon Poopipat, qui espère attirer la clientèle en servant "des aliments au grillon qui ne ressemblent pas à un grillon".

Son entreprise enlève les parties "dures" de l'insecte comme les ailes et les pattes, peu agréables en bouche, pour ne garder que la partie charnue. "C'est le même concept que pour le boeuf ou le porc, où nous ne mangeons pas les os", ajoute-t-il.

Sur les marchés, les stands d'insectes sont très répandus en Thaïlande, où ils se grignotent comme des bonbons.