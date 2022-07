Antibes bat le record du monde du plus grand pan pagnat du monde et détrône Nice

"Ici, c’est ? Antibes!" On a dû les entendre jusqu’à Nice. Haut, et fort ! Parce que oui, la nouvelle est d’une importance capitale : les Niçois viennent d’être détrônés dans la réalisation du plus grand pan bagnat du monde. Voilà. C’est dit.

Et c’est le comité des fêtes de la Fontonne, à Antibes dans les Alpes-Maritimes, qui a réalisé cet exploit, hier sur la place Jean-Aude, à l’occasion de la traditionnelle Fête de la Sainte Marie-Madeleine.

Dix bénévoles se sont mis au travail dès 8 heures pour préparer ce pan bagnat géant de… 1,29 mètre de diamètre. Contre 1,04 mètre pour celui de la Fédération des boulangers des Alpes-Maritimes à Nice, en mars dernier.