A vendre: 21 pièces sur une superficie de 3.000 m2. Un château fortifié par Vauban dans les Hautes-Alpes mis aux enchères

Classé aux Monuments historiques

Mis aux enchères le 15 avril prochain à Gap, le château Queyras, implanté dans le Parc naturel régional du Queyras a été édifié au 13ème siècle, avant d'être fortifié par Vauban au 17ème.

Ce fort dauphinois se trouve à une altitude de près de 1.400 mètre et surplombe, depuis son verrou glaciaire, le village. Il fut notamment utilisé par les colonies de vacances dans les années 50 avant d'être vendu par l'Armée en 1967 à des propriétaires privés.

Il a parfois servi de lieu de tournage, comme 1997 pour Le Bossu de Philippe de Broca avec Daniel Auteil et Fabrice Luchini, avec la magistrale scène: "Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi".

Inscrit aux Monuments historiques, cette demeure comprend 21 pièces sur une superficie de 3.000 m2.

Mis en vente sur Leboncoin en 2015

En 2015, le château fortifié a déjà été proposé à la vente via le site Leboncoin pour la somme de 2,8 millions d’euros. Mais les tours, donjons et pont-levis n’ont pas trouvé preneurs et la propriété retirée de la vente...

Jusqu'au 1er mars dernier où une annonce légale annonçant la vente aux enchères, avec une mise à prix de 400.000 euros a relancé la chasse au châtelain.

Amateurs de belles pierres, si le coeur (et le porte-monnaie aussi) vous en dit...