À Monaco, on sait parler des cons sans les froisser

"Nous sommes tous d’accord qu’il faut éradiquer la connerie. Mais les cons, il n’est pas question de les éradiquer, alors comment faire?" Auteur du "manuel de résistance aux emmerdeurs quotidiens Que faire des cons?", le philosophe Maxime Rovere a posé les bases du débat organisé dans le cadre de la Semaine PhiloMonaco, ce samedi matin à la terrasse du Café de Paris.

Le "rejet du con" trahirait "une posture d’arrogance" de son interlocuteur selon celui qui décrit "un dysfonctionnement dans l’échange" menant à un jugement de valeur. Or, "un juge est neutre", rappelle Maxime Rovere. Ce qu’il n’est pas face à la connerie, emporté par ses émotions. Comment être neutre alors que rien n’est binaire dans notre société, oppose justement une dame? "Nous ne serons jamais neutres", admet le penseur. Reste alors un "flou à travailler ensemble, à saisir dans son intensité émotionnelle".

"Toujours prendre son adversaire par le haut"

Il ne serait plus uniquement questions de relations humaines, mais de situations, d’éthique. De codes sociétaux. "Je préfère condamner plutôt que juger", rétorque Camille Riquier, philosophe et second débatteur.

"Il faut considérer l’adversaire. Considérer que c’est un con, c’est arrêter le débat là où il devrait commencer. Il faut toujours prendre son adversaire par sa grandeur, et donc frapper la tête." La réponse aux cons se logeant alors dans la patience, le temps (rare à notre époque), le dialogue, et non la con…descendance.

Le con deviendrait embarrassant quand il n’y a pas d’échappatoire, rebondit Maxime Rovere. "La question du con devient cruciale quand vous ne pouvez pas vous enfuir."

La journaliste et animatrice Géraldine Muhlmann titille, chambre, provoque les penseurs. Alors, de Sénèque à Tarantino, les références se mêlent mais le débat ne vire pas au "pugilat". Le con rassemble.

Le con n’est pas contagieux, mais il existe une "connerie circulaire", décoche Maxime Rovere. Identifier un con équivaudrait à le devenir. À défaut d’être le con d’un autre, ne faisons-nous pas nous-même l’aveu de la connerie parfois? Qui n’a jamais dit "Que je suis con!", en ratant, oubliant une quelconque tâche? Mais qu’est-ce qu’un con dans tout ça?

"Une connerie de tenter de cerner la connerie?"

Alors que la langue de Molière est l’une des plus riches, "con" souffre d’être devenu un mot passe-partout. Selon le Larousse, il ou elle serait "stupide, imbécile, idiot". N’est-il pas plus largement le raccourci pour qualifier quelqu’un qui ne nous plaît pas, ne nous revient pas, nous agace?

"Le con, avant le XVIIIsiècle, c’est le sexe féminin, l’origine du monde", recadre Camille Riquier. "Un organe très intelligent", souligne Géraldine Muhlmann. À la dérive, le con est-il au moins universel? Pas si simple…

Maxime Rovere admet que la traduction de son manuel a soulevé des problèmes de traduction. Dans la langue de Shakespeare, "idiot" n’était pas assez nuancé, "fucking idiot" a failli être préféré "pour marquer l’intensité du con".

Membre-fondateur des Rencontres philosophiques et président de son jury, Robert Maggiori sort du bois pour noter l’absence d’équivalent en italien, si ce n’est un mot "à consonance un peu fécale" (stronzo). Et embraye: "Finalement, à chacune de vos phrases on pourrait remplacer le mot con par quelque chose d’autre. Du coup n’est-ce pas une vraie connerie que de tenter de cerner la connerie?"

"Les cons, ça ose tout! C’est même à ça qu’on les reconnaît", disait Audiard. Pesante, la connerie serait donc aussi un moteur.

"Le con sert d’économie de langage"

Une ambivalence soulignée par Camille Riquier pour qui, historiquement, la Bastille n’aura pas été prise sans l’audace "d’une idée conne" d’une femme du peuple, lancée à la cantonade. L’occasion pour Maxime Rovere de régler ses comptes avec Spinoza. "Un sale type" qui refusait l’idée d’une femme au pouvoir dans la cité…

Les questions du public relancent le débat sur la connerie collective, politique: "Plus qu’à une autre époque, on a le sentiment d’être pris pour des cons par l’élite… Les Gilets jaunes étaient vus sympathiquement, puis finalement comme des cons, voire des sales cons". "On perd aujourd’hui le sens de la nuance et le con sert d’économie de langage (...), répond Robert Maggiori. Le mot con arrête pudiquement la circulation dans la relation." "Con résume tout et ne dit rien", conclut Camille Riquier.

Parler des cons depuis la terrasse du Café de Paris un week-end touristique, en voilà une audace! Il a d’ailleurs fallu rajouter quelques chaises pour entourer la princesse Caroline et sa fille Charlotte, présidente des Rencontres philosophiques et initiatrice de la philo dans la ville. Voilà une idée qui, huit ans après, n’était pas conne!