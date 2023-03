A 8 ans, Maya intervient dans une crèche de Monaco pour lire des contes. Et les tout-petits adorent !

Elle tourne avec soin l’étiquette en bas de la page. Dessous, se découvre la maison du Castor. Tout en expliquant la signification du mot « déterminé » aux tout-petits, avec des mots qu’ils comprennent bien, la conteuse capte son très jeune public en prenant un ton léger et drôle. Les enfants alignés n’ont pas deux ans et écoutent attentivement l’histoire qui les emmène ce jour-là à la découverte des lieux de vie des animaux.

Depuis septembre

Comme chaque jeudi en fin de journée, les jeunes enfants de la crèche-garderie Rosine Sanmori de la Croix Rouge Monégasque (CRM) ont rendez-vous avec Maya pour écouter des histoires. Ceux qui le souhaitent seulement, ici pas d’obligation. Un atelier comme on peut en trouver ailleurs me direz-vous. Eh bien, pas tout à fait. C’est l’âge de la conteuse qui en fait sa singularité. Maya n’a que… 8 ans.

À sa demande, en septembre, cette animation hebdomadaire a été mise en place. Derrière elle, se glisse une belle histoire. Passée par la crèche dès ses premiers mois, Maya y a fait la découverte de la lecture. Un plaisir qui ne l’a plus jamais quitté au point qu’en CP, son institutrice l’a incitée à lire des contes chez les maternelles. Tant Maya, douée, y mettait du ton et de l’entrain. Mais le confinement est passé par là et la petite Monégasque n’a jamais pu se rendre chez les plus petits de son école.

Les enfants reviennent souvent

Lui est venue alors l’idée de venir là où elle a passé les premières années de son enfance. Un endroit qu’elle affectionne particulièrement, la crèche-garderie Rosine Sanmori.

« Elle n’est pas la seule à ne pas oublier ce lieu, sourit Malika Pesquerel, responsable de la structure. Ils sont très nombreux à venir régulièrement nous dire bonjour tant ils affectionnent l’endroit, même après l’avoir quitté pour l’école ils ont plaisir à revenir. » Maya à 8 ans reste cependant la seule à proposer une animation aujourd’hui.

Livre choisi avec la crèche

Lorsque la petite fille, accompagnée de sa maman, a toqué à la porte de la direction, cette dernière a été emballée par l’idée. « Faire venir une enfant passée par chez nous pour raconter des histoires aux plus petits, nous avons tout simplement trouvé cette idée géniale ! »

Le livre est choisi avec les professionnelles de l’établissement. Maya de son côté a décidé, pour garder l’attention de son public, de lire avec une marionnette sur l’épaule. « C’est Ratatouille, je l’ai ramenée de Disneyland. » Son atelier vient ainsi compléter celui proposé par une mamie dont les enfants raffolent tout autant.

La volonté de la crèche de faire du bien-être de l’enfant une priorité, avec des méthodes nouvelles et pensées, mêlées à une ouverture d’esprit, font que le quotidien sort, ici, très régulièrement de l’ordinaire. « Dès que l’on peut faire quelque chose hors sentiers battus, on le fait, c’est vrai. »