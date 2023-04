Vous venez à Monaco pendant le E-Prix? Voici ce qu'il faut savoir pour circuler et stationner

Les interdictions de stationnement

- Du vendredi 5 mai à 6 h au samedi 6 mai à 21 h : avenue de la Madone ; Rue Louis Notari ; Ruelle Saint-Jean.

- Du vendredi 5 mai à 23 h au samedi 6 mai à 21 h : avenue Henri Dunant ; rue du Rocher.

- Du vendredi 5 mai à 23 h au samedi 6 mai jusqu’à la fin des épreuves : boulevard Albert 1er ; rue Baron Sainte-Suzanne, totalité aire deux-roues devant le n° 3 ; place du Casino ; boulevard Charles III ; avenue des Citronniers, jusqu’au droit de l’entrée du parking du Métropole ; rue Princesse Florestine ; avenue Princesse Grace, de l’avenue des Spélugues au boulevard Louis II ; avenue de Grande-Bretagne, dans sa section comprise entre l’avenue de la Madone et le square Winston Churchill ; rue Grimaldi ; allée Guillaume Apollinaire ; avenue J.-F. Kennedy ; boulevard Louis II ; avenue de Monte Carlo ; avenue d’Ostende ; avenue Prince Pierre, entre ses n° 2 à 8 ; avenue du Port, entre la Place d’Armes et la rue Saige ; avenue de la Quarantaine ; rue Suffren Reymond ; avenue des Spélugues ; rue Princesse Antoinette.

- Du vendredi 5 mai à 6 h au dimanche 7 mai à minuit : passage de la Porte Rouge ; avenue de Roqueville ; boulevard de Suisse dans sa partie comprise entre l’avenue de la Costa et l’avenue de Roqueville.

- Le samedi 6 mai, de 4 h jusqu’à la fin des épreuves : avenue de la Costa, dans sa partie comprise entre son n° 3 et l’avenue d’Ostende.

Le dispositif de circulation

La circulation des véhicules, ainsi que la circulation des piétons sont interdites sur l’ensemble des voies de circulation, ci-dessous, délimitant le circuit automobile : boulevard Albert 1er ; place du Casino ; avenue des Citronniers, jusqu’au droit de l’entrée du parking du Métropole ; avenue Princesse Grace, de l’avenue des Spélugues au boulevard Louis II ; avenue J.-F. Kennedy ; boulevard Louis II ; avenue de la Madone, dans sa partie comprise entre son intersection avec l’avenue des Spélugues et l’avenue de Grande-Bretagne ; avenue de Monte-Carlo ; avenue d’Ostende ; avenue des Spélugues.

Seuls les véhicules relevant du comité d’organisation, de police, d’urgence, de secours, des services d’ordre et ceux autorisés par laissez-passer délivrés par la Sûreté Publique, est autorisé : quai Albert-1er ; quai Antoine-1er ; avenue de la Costa, dans sa partie comprise entre son n°3 et l’avenue d’Ostende ; rue Grimaldi, dans sa partie comprise entre la Place Sainte Dévote et la rue Princesse Florestine ; avenue de la Quarantaine ; tunnel Rocher Albert-1er ; tunnel Rocher Noghès.

Le sens unique de circulation est suspendu sur l’avenue du Port, dans sa partie comprise entre la rue Terrazzani et l’avenue de la Quarantaine. Et inversé rue princesse Florestine, dans sa partie comprise entre la rue Suffren Reymond et la rue Grimaldi ; tunnel de Serravalle ; rue Suffren Reymond, dans sa section comprise entre la rue Louis Notari et la rue Princesse Florestine. Un double sens de circulation est instauré : rue Grimaldi, dans sa partie comprise entre la rue Suffren Reymond et la place d’Armes.

Pour les piétons

Interdiction est faite aux personnes non munies de billets délivrés par l’Automobile Club de Monaco de s’asseoir dans les tribunes, de stationner et/ou de circuler à l’intérieur du périmètre du circuit.

L’accès aux immeubles situés en bordure, sur les portions de voies interdites à la circulation ou inclus dans l’enceinte du circuit, est seul autorisé : aux riverains desdits immeubles sur présentation de leur pièce d’identité ; aux personnes travaillant dans ces immeubles sur présentation de leur permis de travail ; aux porteurs de laissez-passer délivrés par l’Automobile Club de Monaco ou par la Sûreté Publique.