Voici les prévisions de circulation pour ce premier week-end de chassé-croisé sur les routes

Vendredi

La circulation sera chargée sur les grands axes de transit que sont l'A7, l'A8 et A51 dans le sens des départs en fin de journée vers les stations de ski, aux sorties des grandes agglomérations (Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier, Nice, Toulouse...).

Samedi

Le trafic assez dense sur les grands axes de transit et en direction des Alpes, dans le sens des départs, aux abords des grandes métropoles: Marseille, Aix-en-Provence, Toulon, Nice, Montpellier, Toulouse.

Dimanche

Une densification de la circulation est attendue pour la fin du week-end et les retours des stations de ski. Elle se concentrera de 16h à 20h, sur les axes de retours des Alpes du Sud et vers ceux reliant le littoral aux grandes agglomérations méditerranéennes: Aix-en-Provence, Montpellier, Nice et Toulon.