Voici ce qu'il faut savoir pour circuler à Nice ce jeudi et vendredi avec la préparation du Tour de France

Entre le balisage des trois étapes et l’installation de la logistique du Tour, circuler à Nice intra-muros s’annoncera un brin compliqué dès jeudi et jusqu'à vendredi inclus. On fait le point.

Concrètement, sera impacté le périmètre de la promenade des Anglais compris entre la rue Meyerbeer, l’avenue Max-Gallo (ex-quai des Phocéens) et la vieille ville. Cela à des horaires bien précis. Voies fermées Jeudi, de minuit à 5 h 30, seront coupées à la circulation : la chaussée sud de la Prom’, des rues Saint-Philippe à Meyerbeer, et la chaussée nord, entre les avenues Max-Gallo et de Verdun. De 12 h 30 à 23 heures, s’ajouteront les fermetures du quai des États-Unis et de Rauba-Capeù, les rues Saint-François-de-Paule, Desboutin, Alexandre-Mari, la place Masséna incluant les avenues de Verdun, Max-Gallo et Félix-Faure jusqu’à la rue Alberti, et le boulevard Jean-Jaurès jusqu’à la descente Crotti. Pour se rendre dans l’hypercentre dès jeudi et jusqu’à dimanche, mieux vaut donc privilégier la marche à pied, le tram, les bus et évidemment le vélo… Les horaires des bus et des trains sont adaptés. Pour les connaître dans le détail : Lignesdazur.com